Toto Tamuz ve Mahmut Temür Karşıyaka ile anlaştı!

Ptt 1inci Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen son sıradaki Karşıyaka, Nijerya asıllı İsrailli golcü Toto Tamuz ve daha önce prensip anlaşmasına vardığı Adanaspor'dan orta saha oyuncusu Mahmut Temür'le sözleşme imzaladı. Listesindeki santrforlardan Theofanis Gekas ve Bienvenue'yü ikna edemeyen yönetim transferin son gününde Göztepeli Vleminckx'ten, "Kulübümden ayrılmak istemiyorum" yanıtını alınca 28 yaşındaki Tamuz'la anlaştı.
Ptt 1inci Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen son sıradaki Karşıyaka, Nijerya asıllı İsrailli golcü Toto Tamuz ve daha önce prensip anlaşmasına vardığı Adanaspor'dan orta saha oyuncusu Mahmut Temür'le sözleşme imzaladı. Listesindeki santrforlardan Theofanis Gekas ve Bienvenue'yü ikna edemeyen yönetim transferin son gününde Göztepeli Vleminckx'ten, "Kulübümden ayrılmak istemiyorum" yanıtını alınca 28 yaşındaki Tamuz'la anlaştı.