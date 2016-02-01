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Toto Tamuz ve Mahmut Temür Karşıyaka ile anlaştı!

PTT 1. ligde sonuncu sıraya demir atan Karşıyaka kadrosunu neredeyse tamamen değiştirdi, transfer döneminin bitmesine saatler kala İzmir ekibi Mahmut Temür ve Toto Tamuz anlaştı

Toto Tamuz ve Mahmut Temür Karşıyaka ile anlaştı!

 Ptt 1inci Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen son sıradaki Karşıyaka, Nijerya asıllı İsrailli golcü Toto Tamuz ve daha önce prensip anlaşmasına vardığı Adanaspor'dan orta saha oyuncusu Mahmut Temür'le sözleşme imzaladı. Listesindeki santrforlardan Theofanis Gekas ve Bienvenue'yü ikna edemeyen yönetim transferin son gününde Göztepeli Vleminckx'ten, "Kulübümden ayrılmak istemiyorum" yanıtını alınca 28 yaşındaki Tamuz'la anlaştı. 

İsmi daha önce de Türk takımlarıyla anılan Tamuz, İsrail'de pek çok kulüpte oynadıktan sonra Rusya'da Ural Sverdlovsk ve son olarak Romanya'da Petrolul Ploieşti'de görev yaptı. Orta sahanın ortasına takviye arayan yeşil kırmızılılar, Medicana Sivassporlu Hakan Özmert Medipol Başakşehir'e dümen kırınca, daha önce el sıkıştığı Mahmut Temür'de karar kıldı. PTT 1'inci Lig kariyerinde 52 maçta 10 gol kaydeden Mahmut imzayı attı. Karşıyaka'da kulüp bulması istenen Taha ise Tokatspor'a anlaştı.

- İzmir
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Mahmut TemürToto Tamuz
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