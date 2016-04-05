Torres attı kızardı! Suarez fişi çekti! Barcelona Atletico Madrid maçının özeti!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid'i konuk eden Barcelona, geriiye düştüğü maçta Torres'in kırmızı kart görmesini iyi değerlendirdi ve Suarez'in golleriyle rakibini mağlup etti..



Barcelona 2 - 1 Atletico Madrid

25' 0 - 1 Fernando Torres

35' Fernando Torres - Kırmızı

63' 1 - 1 Luis Suarez

74' 2 - 1 Luis Suarez



La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren lider Barcelona ile takipçisi Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Camp Nou'da karşı karşıya geldi.



Barcelona sahaya; Ter Stegen, Alves, Pique, Mascherano, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Luis Suarez 11'i ile çıkarken, milli futbolcumuz Arda Turan eski takımı karşısında yedek kulübesinde şans bekledi.



Atletico Madrid ise sahada; Oblak, Juanfran, Lucas, Godin, Filipe Luis, Saul, Gabi, Koke, Carrasco, Griezmann, Torres 11'i ile yer aldı.



Mücadelenin 25. dakikasında sahneye çıkan Torres, topu ağlara gönderdi ve Atletico'yu 1-0 öne geçirdi. Attığı golle takımına avantaj getiren tecrübeli golcü 10 dakika içinde iki sarı kart görürken, 35. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Eksik kalan Atletico, ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı.



İkinci yarıya oldukça baskılı başlayan Barcelona, 50. dakikada Messi'nin rövaşatasıyla gole yaklaşırken, 51. dakikada Neymar ile üst direği geçemedi. Maçı adeta tek kaleye çeviren Katalan devi, 63. dakikada Suarez ile aradığı golü buldu ve skor 1-1 oldu.



74. dakikada bir kez daha sahne olan Suarez, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-1'e getirdi. Arda Turan 83. dakikada Iniesta'nın yerine oyuna dahil olurken, eski takımı karşısında forma giymiş oldu. Kalan sürede skor değişmedi ve Barça, Atletico'yu 2-1 mağlup etti.



Sert mücadelelere sahne olan ikinci yarıda maçın Alman hakemi Felix Brych, 3'ü Barcelona, 5'i Atletico'ya olmak üzere 8 sarı kart çıkarttı.



İki takım, 13 Nisan Çarşamba günü Vicente Calderon'da yapılacak rövanşta kozlarını paylaşacak ve yarı final biletini alan ekip belli olacak.

