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Toroğlu: Bunlar iki takımın da taraftarı değil

Erman Toroğlu, Süper Kupa maçı öncesi çıkan olaylar için çok çarpıcı sözler sarf etti. Toroğlu, çıkan olayların taraftarlar ile ilgisi olmadığını söyledi.

Toroğlu: Bunlar iki takımın da taraftarı değil

 Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçından önce bazı Galatasaray ile Beşiktaş taraftarları arasında çıkan olaylar hakkında flaş bir iddia Erman Toroğlu'ndan geldi.

Serkan Korkmaz moderatörlüğünde ASpor'da yayınlanan "Süper Kupa" özel programında olayları değerlendiren Toroğlu, "Maç öncesi uyurmak istiyorum, planlı bir şekilde provakasyon yapılıyor. Bakıyorum hepsinin tipleri aynı, bunlar ne Beşiktaşlı ne Galatasaraylı, maksatlı olarak buraya gelmişler. Aralarından 4-5 kişiyi alsınlar, Galatasaray'ın kalecisi kim diye sorsan bilmezler, Beşiktaş'tan 4 futbolcu sayamazlar. Polisleri uyarıyorum, bunların aralarından birilerini seçip sorsunlar. Farklı amaç için yapılan şeyler, bu işleri yapan gruplar başka gruplar. Bunları OHAL'den bir yamultursun, kendilerine gelemezler." şeklinde konuştu.

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