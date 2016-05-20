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Torku Konyaspor’dan Milli Takıma Tepki!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in, A Milli Takım aday kadrosunu açıklamasının ardından, Torku Konyaspor’dan hiçbir futbolcunun aday kadrosuna alınmaması üzerine başlayan tepkiler her geçen gün artmaya devam ediyor.

Torku Konyaspor’dan Milli Takıma Tepki!

Bu sezon lig ile ilgili değerlendirmeleri alt üst eden, herkes tarafından futboluna saygı duyulan Torku Konyaspor ligi 3. bitirmesine rağmen kadrosundan tek bir isim bile milli takıma davet edilmedi. Fatih Terim’in kararı Konyaspor camiasından olduğu kadar, futbolseverler tarafından da tepkiyle karşılandı.


Torku Konyaspor, bu sezon tüm futbol otoritelerinin beğenisini kazanarak, ligi 3. olarak tamamladı. Yeşil-beyazlılar ligin son maçında da şampiyon Beşiktaş’ı mağlup ederek, gücünü bir kez daha ortaya koydu. Beşiktaş maçının oynandığı sıralarda milli takım kadrosu da açıklandı. Açıklanan geniş kadroda Torku Konyaspor’dan tek bir isim bile yer almazken, Fatih Terim’in bu kararı taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin tepkisini çekti. 

LİGİN EN ÇOK GOL YİYEN TAKIMLARI

Milli takımın açıklanan kadrosunda yer alan kaleciler en çok tepkiyi çeken isimler olurken, ligin en az gol yiyen iki takımının kalecileri turnuvada yer alamayacak. Milli takıma Volkan Babacan’ın yanı sıra Harun Tekin (Bursaspor), Onur Kıvrak (Trabzonspor) ve Ali Şaşal Vural (Eskişehirspor) seçilirken, ligin en az gol yiyen iki takımı Fenerbahçe ve Konyaspor’un kalecileri Volkan Demirel ile Serkan Kırıntılı milli takımda kendine yer bulamadı. Sezon boyunca 13 maçta kalesini gole kapatan Serkan Kırıntılı, milli takıma seçilen kalecilerin tamamından daha az gol yeme oranına sahip. Maç başına 0,9 gol yiyen Serkan, bu alanda milli takıma seçilen tüm isimlerden daha iyi bir istatistiğe sahip. 

TOP HIRSIZI DA GİREMEDİ

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in sürpriz isimlere yer verdiği milli takım kadrosunda ligin enleri arasında yer alan isimler de yer alamadı. Bununla beraber bu sezon Konyaspor’un bu sezon en çok göze batan isimleri Ali Çamdalı ve Ömer Ali de performanslarına rağmen milli takıma seçilemezken, özellikle Çamdalı bu sezon gösterdiği performansla milli takımı hak eden isimler arasında. Ligin en çok top kapan oyuncularından biri olan Ali Çamdalı, bu istatistikte Motta’nın ardından 2. sırada yer alıyor. Çamdalı ile birlikte iyi bir çıkış yakalayan Ömer Ali’nin de geniş kadroda yer alamaması hayal kırıklığı yaşattı. 

TEPKİLER TERİM’E

EURO 2016 geniş kadrosuna Konyaspor’dan oyuncu yer almazken, takımı oluşturan Fatih Terim, yeşil-beyazlı oyuncuları görmezden geldi. Ligi daha alt sıralarda bitiren takımlardan oyuncular milli forma şansı yakalarken, 2. yarının lideri, lig 3.’sü, ligin en az gol yiyen 2. takımı apoletlerini takan Konyaspor’lu futbolcular milli takımdan uzak kaldı. Terim’in Kocaman yönetimindeki Konyaspor’dan oyuncu almaması eleştirilere neden olurken, bunun sadece başarıyla ilgili bir konu olmadığı da konuşulan konular arasında.  

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