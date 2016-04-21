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Torku Konyaspor'un adı değişti! İşte Konyaspor'un yeni adı

Süper Lig'de Aykut Kocaman'ın önderliğinde çok başarılı işlere imza atan Konyaspor'un adı değişti.

Torku Konyaspor'un adı değişti! İşte Konyaspor'un yeni adı

 Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ’nda etkin neticeler alan yeşil beyazlı ekibin isim sponsorluğunu üstelenen Torku ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Konyaspor, bugün Atiker firmasıyla 3 senelığına sözleşme imzaladı. Önümüzdeki sezondan itibaren bundan sonra Torku Konyaspor, Atiker Konyaspor olarak alıncak.

Dün akşam Fenerbahçe'ye yenildiler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Konyaspor deplasmanına misafir oldu. 

Volkan Şen ve Pereira tartıştı

31. dakikada sahaya İkinci bir top sokan ve topu biraz sürüp dışarı atan Volkan Şen, bu hareketi sebebiyle Konyasporlu doğrultudarların büyük reaksiyonsini çekti.

33. dakikada ise bilinmeyen bir nedenle Volkan Şen ile Vitor Pereira arasında kısa vakitn bir gerginlik yaşandı. 

Perdeyi Volkan Şen açtı

Karşılaşmada gol perdesini 38. dakikada Volkan Şen açtı. Alper Potuk'un uzun pasında ceza sahası içinde topu rahat bir biçimde denetim eden 28 yaşındaki oyuncu, kaleye yakın noktadan topu ağlarla icatturdu. 

Nani'den jeneriklik gol

İlk yarıda son saniyeler oynanırken bu kez Nani sahne aldı. Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı, frİkikten jeneriklik bir gole imza atarak skoru 2-0'a getirdi. 

İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0 avantajı ile bitti. 

Her İki grup da İkinci yarıya aynı 11'lerle başladı. 62. dakikada maçın ilk golünü kaydeden Volkan Şen kıyıya geldi. Volkan'ın yerine Josef de Souza girdi. 

Fernandao zoru başardı!

Sarı-Lacivertli grupın golcü oyuncusu Fernandao, 74. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalmıştı. Brezilyalı oyuncu uzak bir noktadan aşırtma denedi ama top auta gitti ve net bir gol fırsatı kaçtı. 

Vitor Pereira, kaçırılan bu golün sonrası kıyıda delia döndü, Fernandao'ya büyük reaksiyon gözler önüne serdi. 

90. dakikada Nani, ceza sahası içinde pasını Van Persie'ye verdi. Golcü yıldız, klasını konuşturarak Konyaspor ağlarını havalandırdı ve 90 dakikanın skorunu belirleyen golü attı. 

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Torku Konyaspor'u deplasmanda 3-0 yenik ederek rövanş evveli mühim bir üstünlük elde eden Fenerbahçe birçok galibiyet ve birliktelikte tur atlayabilecek. Sarı-Lacivertliler, 1-0, 2-0, 2-1, 3-1'lik yenilgite dahi finale yükselebilecek. Konyaspor'un lehine gerçekleşecek 3-0'lık sonuçta maç uzayacak.

Konyaspor'un turu geçmesi için minimumdört farkla galip gelmesi gerekiyor. 
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