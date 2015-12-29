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Torku Konyaspor'u Ömer Ali Şahiner ve Vukovic sırtlıyor

Sezonun ilk yarısı geride kalırken 26 puanla 7. sırada bulunan Torku Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner ve Vukovic gösterdiği performansla takımını sırtlayan isim oldular

Torku Konyaspor'u Ömer Ali Şahiner ve Vukovic sırtlıyor
Sezonun ilk yarısı geride kalırken 26 puanla 7. sırada bulunan Torku Konyaspor'da Ömer Ali ve Vukovic gösterdiği performansla takımını sırtlayan isim oldular 
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 26 puan toplayarak devre arasına 7'nci sırada giren Torku Konyaspor'un en istikrarlı futbolcuları Ömer Ali Şahiner ve Vukovic oldu.

17 MAÇTA 90 DAKİKA

Her 2 defans oyuncusu, ligde oynanan 17 maçın tamamında 90 dakika forma giyme başarısını gösterdi. Süper Lig'de ilk yarının son maçını deplasmanda Beşiktaş'la oynayan yeşil beyazlı ekip, 4-0 gibi mağlup oldu. Torku Konyaspor, ligde oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5'te yenilgi aldı.

BİRER GOL ATTILAR

Yeşil beyazlı ekibin istikrarlı futbolcuları Ömer Ali Şahiner ve Vukovic, 17 maçınta tamamında 90 dakika sahada kalarak dikkati çekerken 2 defans oyuncusu, oynadıkları müsabakalarda 1'er de gol atarak takımlarına katkıda bulundu. 

Ömer Ali Şahiner ve Vukovic takımlarının Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlarda da 1'er kez forma şansı buldu. Şahiner, oynadığı maçta gol atamazken, Vukovic 1 gol attı.

DEVRE ARASI İZNİ BAŞLADI

Öte yandan Torku Konyaspor'da teknik heyetin oyuncularına verdiği 7 günlük devre arası izni başladı. Yeşil beyazlı ekip, 3 Ocak 2016 Pazar günü Antalya'da toplanarak ikinci devre hazırlıklarına start verecek - Konya
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Torku KonyasporÖmer Ali ŞahinerVukovic
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