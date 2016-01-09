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Torku Konyaspor İnegölspor karşısında beklenmedik sonuç

Ziraat Türkiye Kupası'nda Torku Konyaspor İnegölspor ile karşı karşıya geldi ve 1-1 eşitlikle biten karşılaşma sonrasında ev sahibi ekip puanını 4'e yükseltti

Torku Konyaspor İnegölspor karşısında beklenmedik sonuç

 ZİRAAT Türkiye Kupası Grubu 3'üncü karşılaşmasında, Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor sahasında, Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 4'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Raif sol kanattan gelip defans oyuncusunu çalımladıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu kaleci Kayagole izin vermedi.

20'inci dakikada Türker'in ortasında ceza sahasında Bülent'in vuruşunda top defanstan döndü.

26'ıncı dakikada Selçuk'un ortasında Rangelov'un kale önündeki vuruşunda top yandan auta çıktı.

55'inci dakikada Selçuk'un vuruşunda kaleci Hamdi topu tokatladı, dönen topu Rangelov tamamladı top üstten auta çıktı.

63'üncü dakikada Ömer'in ortasında Selçuk'un vuruşunda top üstten auta çıktı.

67'nci dakika Holmen soldan defansın arkasına sarktı vuruşu kaleci Hamdi'den döndü.

70'inci dakikada Raif'in ara pasında Fatih kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunu kaleci Kaya top kornere çeldi.

71'inci dakikada Yasin'in korner atışında Kemal çok iyi yükselerek topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

79'uncu dakikada Ömer'in soldan kullandığı serbest vuruşta Vukovic topukla top ağlarla buluşturdu: 1-1.

89'uncu dakikada İnegölspor'un korner atışından gelen topu Ali ceza sahası içine indirdi Raif'in vole vuruşunda top üstten auta attı.

MAÇ BİLGİLERİ

Stat: İnegöl İlçe Stadı

HAKEMLER: Serkan Ergün (xx), Oktay Önge (xx), Senol Bektaş (xx)

İNEGÖLSPOR: Hamdi (xxx)- Türker (xxx), Kemal (xxxx), Ali (xx), İlker (xxx), Erdi (xx) (Dk.45 Yasin xx), Emrah (xxx), Bülent (xxx) (Dk.64 Mehmet xx), Raif (xxx), Fatih (xx) (Dk.84 Ercüment), Levent (xx)

TORKU KONYASPOR: Kaya (xx)- Ali (xxx), Selim (xx) (Dk.61 Bajic xx), Ömer (xxx), Ali Çamdalı (xxx), Rangelov (xxx), Traore (xx) (Dk.61 Holmen xx), Mbamba (xx) (Dk.82 Bora), Selçuk (xx), Vukovic (xxx), Mehmet (xx)

GOLLER: Dk.71 Kemal (İnegölspor), Dk.79 Vukovic (Torku Konyaspor)

SARI KARTLAR: Kemal, Levent (İnegölspor) Ali, Ali Çamdalı (Torku Konyaspor)
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Torku Konyasporİnegölspor
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