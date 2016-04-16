Torku Konyaspor Eskişehirspor'u da ezip geçti!

2016 senesinde çıktığı hiçbir karşılaşmada yenik olmayan Aykut Kocaman ve öğrencileri, Es-Es'e karşı unvanını korumaya ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek için 3. sıradaki konumunu dayanıklılaştırmaya çıktı.
Zorlu deplasmanda Riad Bajic ve Volkan Fındıklı ile İki farklu avantajı yakalayan Anadolu Kartalları, 90'da Nadir Çiftçi'nin golüne engel olamadı, yalnız 2-1'lik galibiyet Konyaspor'un yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.
Puanını 56'ya yükseleyen Yeşil-Beyazlı ekip, maç çoğuyla 2. sırada tespit edilen Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde takibini sürdürdü.
Eskişehirspor ise aldığı bu mağlubiyet ardından ligde kalma muhabereında mühim bir kayıp yaşadı. 23 puanda kalan Es-Es, 17. sırada kaldı. Torku Konyaspor Eskişehirspor Maç Özeti
İlk yarı
4. dakikada Torku Konyaspor atağında Ali Turan'ın gönderdiği uzun top ardından Bajic ceza kısmı sağ çaprazında topla icattu. Bajic, sol çaprazdan ceza kısmına hareketlenen Traore'ye topu iletti. Bu sırada Traore, topu ayağında çok açınca kaleci Boffin, kalesini terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.
20. dakikada Eskişehirspor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Bajic, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Boffin, Bajic'i düşürünce maçın hakemi Ali Palabıyık, penaltı noktasını gözler önüne serdi. Hakem Palabıyık, Boffin'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
25. dakikada Torku Konyaspor'un kazandığı penaltı atışını golle neticelandıran Bajic, grupını 1-0 öne geçirdi.
27. dakikada Halli İbrahim Sözmez, çalımlarla Eskişehirspor ceza sahası önüne kadar geldi. Halil İbrahim Sönmez'in şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu denetim etti.
28. dakikada Eskişehirspor, Bokila'nın düşürülmesi neticesi serbest atış hakkı kazandı. Serbest atışı kullanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin Torku Konyaspor ceza kısmına gönderdiği topa kaleci Serkan Kırıntılı sahip oldu.
40. dakikada Eskişehirspor ceza kısmı sol çaprazında topu denetim eden Bajic, meşin yuvarlağı Mbamba'ya iletti. Mbamba'nın bekletmeden yaptığı darbeta top savunmadan döndü. Ardından Eskişehirspor savunması topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
Karşılaşmanın ilk %50 sinde misafir ekip, soyunma odasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarı
55. dakikada Torku Konyaspor atağında Ali Çamdalı'nın pasıyla hareketlenen Traore'nin Eskişehirspor ceza sahası içerisinde dokunduğu top, az farkla auta gitti.
58. dakikada Torku Konyaspor Volkan Fındıklı'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Eskişehirspor kalesine aşağı yukarı 2 metre mesafede topla icatan Volkan Fındıklı'nın sert ve yerden şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlarla icattu: 0-2
67. dakikada Kaan Kanak'ın sol doğrultudan kullandığı taç atışında Torku Konyaspor ceza sahası içerisindeki Emre Güngör topla icattu. Emre Güngör'ün topu ulaştırdığı Nadir Çiftçi'nin şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta çıktı.
86. dakikada Bokila, sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası içerisindeki Meye'ye iletti. Meye'nin dokunduğu topun kaleye gitmesine, kaleci Serkan Kırıntılı ayağıyla engel oldu.
90. dakikada Causic'in ceza sahasında düşürülmesi neticesi Eskişehirspor, penaltı atışı kazandı.
90+1. dakikada Eskişehirspor'da penaltı atışını gole çeviren Nadir Çiftçi, farkı 1'e indirdi: 1-2
Torku Konyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Eskişehir Atatürk
Hakemler: Ali Palabıyık, Fevzi Demirhan, Serkan Çimen
Eskişehirspor: Boffin, Kamil Ahmet Çörekçi, Emre Güngör, Figueras, İshak Doğan (Dk. 24 Ali Şaşal Vural), Causic, Sezgin Coşkun (Dk. 33 Kıvanç Karakaş), Hadzic (Dk. 65 Meye), Nadir Çiftçi, Kaan Kanak, Bokila
Torku Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Douglas, Ali Çamdalı (Dk. 62 Ömer Ali Şahiner), Volkan Fındıklı, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 85 Rangelov), Mbamba, Traore (Dk. 76 Holmen), Bajic
Goller: Dk. 25 Bajic (Penaltıdan), Dk. 58 Volkan Fındıklı (Torku Konyaspor), Dk. 90+1 Nadir Çiftçi (Penaltıdan) (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 20 Boffin (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Nadir Çiftçi, Dk. 79 Kaan Kanak (Eskişehirspor), Dk. 19 Volkan Fındıklı, Dk. 36 Ali Çamdalı (Torku Konyaspor)