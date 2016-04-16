Torku Konyaspor Eskişehirspor'u da ezip geçti!

Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor, Eskişehirspor'a karşı da inanılmaz bir performans göstererek yenilmezlik sayısını 12'ye çıkardı. Sıralamada üçüncülüğe adeta çivi çakan Konyaspor, son dakikada gelen gole hakim olsaydı maç 2-0 bitecekti.



Eskişehir düşme hattına daha da yaklaştı





Süper Lig'in bu sezon en ilgi çeken gruplarından bir tanesi olan Konyaspor, düşme korkusunu yakından hisseden Eskişehirspor deplasmanına misafir oldu.



2016 senesinde çıktığı hiçbir karşılaşmada yenik olmayan Aykut Kocaman ve öğrencileri, Es-Es'e karşı unvanını korumaya ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek için 3. sıradaki konumunu dayanıklılaştırmaya çıktı.

Zorlu deplasmanda Riad Bajic ve Volkan Fındıklı ile İki farklu avantajı yakalayan Anadolu Kartalları, 90'da Nadir Çiftçi'nin golüne engel olamadı, yalnız 2-1'lik galibiyet Konyaspor'un yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Puanını 56'ya yükseleyen Yeşil-Beyazlı ekip, maç çoğuyla 2. sırada tespit edilen Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde takibini sürdürdü.