Tomas Rosicky'den müjdeli haber

EURO 2016'ya kabus gibi başlayan Milli Takımımız için her şey kötü gidiyor. Ancak bugün gelen bir haber neşeleri az da olsa yerine getirdi. Çek Cumhuriyeti'nin yıldız futbolcusu Tomas Rosicky yaptığı açıklamada "Türkiye'ye karşı sakatlığım sebebiyle forma giyemeyeceğim" dedi.



Bilindiği üzere Tomas Rosicky Hırvatistan ile oynanan maçta 3 oyuncu değişikliği yapıldığı için oyuna devam etmişti. Sakatlığının bu zorlama nedeniyle daha da ilerlediğini belirten yıldız futbolcunun Türkiye maçında oynamayacağı kesinleşti.



Tomas Rosicky bu sezon sakatlıklarla boğuştuğu için Arsenal formasıyla da yalnızca Burnley ile oynanan Federasyon Kupası karşılaşmasında 20 dakika görev alabilmişti.



TÜRKİYE'NİN HALA ŞANSI VAR



Eğer Milli Takımımız Çek Cumhuriyeti'ni yenerse gruptan çıkma şansını sürdürecek. Peki Milli takımımız hangi şartlarla gruptan çıkar? Türkiye'nin gruptan çıkma şansı var mı? Türkiye nasıl gruptan çıkar? Türkiye'nin gruptan çıkması için mutlak galibiyete ihtiyacı var. Ama galibiyette yeterli olmayacak.



TÜRKİYE'NİN EURO 2016'DA GRUPTAN ÇIKMASI İÇİN NE GEREKİYOR?



Az önce de söylediğimiz gibi mutlak galibiyet gerekiyor. Beraberlik veya mağlubiyetle ise grup sonuncusu olarak EURO 2016'ya veda edeceğiz Galibiyet aldığımız takdirde ise diğer grupların üçüncüleri ile kıyasıya bir yarışa gireceğiz.



En iyi üçüncüler kontenjanından son 16 turuna yükselen dört takım, A, B, C veya D gruplarının liderleriyle eşleşecek. A Milli Takım, D Grubu'nu 3. tamamlar ve en iyi 4 üçüncü arasında yer alırsa, ikinci turda A Grubu'nu lider tamamlayan Fransa ya da B grubunu lider bitiren takımla eşleşecek..



ÇOK ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL



UEFA EURO 2016'da değişen kurallar sonucunda akıllarda olan nedir bu en iyi 3. sorusu herkesin kafasını karıştırıyor. Peki UEFA hangi kaideleri göz önüne alacak.



1- En yüksek puan



2- En yüksek gol averajı



3- Gol sayısı



4- Turnuvadaki fair-play karnesi



5- Hepsinde olur da eşitlik bozulmazsa takımların UEFA ülkeler sıralamasındaki durumlarına bakılacak.



İŞİMİZ YİNE MATEMATİĞE KALDI



Türk futbolseverleri olarak hep mucizelere inanmışızdır Nihat Kahveci'nin unutulmaz son dakika golüyle Çek Cumhuriyeti'ni 2-0'dan 2-3 gibi bir skorla geçmiş ve adımızı bir üst tura yazdırmıştık. Yine neden olmasın ancak sadece bu da yetmediği için akıllara yine o karikatür geldi.





Kaynak: Medyahaber.com