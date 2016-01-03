Tom De Sutter'i Timsah Arena Heyecanı Sardı

De Sutter, kulübün yayın organı Bursaspor TV'ye verdiği röportajda, devre arası kampını iyi değerlendirip ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Avrupa kupalarına katılmak istediklerini anlatan De Sutter, şunları kaydetti:

"Bunun için çok çalışacağız. Bursa şehrini çok seviyorum burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Takımda ilk yarıda kötü gitmemizin sebebi çok yeni oyuncu vardı ve takıma adapte süreçleri neredeyse hiç yoktu. Ben hazırlık kampında yer almadım ve birkaç oyuncu daha kampta bulunmadı. Bence kötü gitmemizin en büyük nedeni budur. İyi hazırlanıp ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Yeni stadımızda taraftarımızın oluşturacağı atmosferle çok iyi işler yapacağımıza eminim."

Ligin ilk yarısında takım olarak iyi bir görüntü çizemediklerini de ifade eden De Sutter, kendisinin de takıma arzuladığı katkıyı sağlayamadığını vurgulayarak, ikinci yarının hem Bursaspor hem de kendisi için çok daha farklı olacağına inandığını ifade etti.

Belçikalı futbolcu, takımın diğer golcüsü Tomas Necid'in iyi bir çizgi yakaladığını, bu nedenle kendisinin fazla forma şansı bulamadığını belirterek, "Ben her zaman Hamza Hamzaoğlu'na ve diğer hocalarımıza forma için hazır olduğumu göstermeye çalıştım. Hamza Hamzaoğlu ile henüz oturup bireysel olarak konuşma şansı bulamadım. Fakat kampta ve antrenmanlarda her şey pozitif gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.