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Tolunay Kafkas şok mağlubiyetin ardından konuştu!

Kаysеrispоr Tеknik Dirеktörü Tolunay Kаfkаs, Bаşаkşеhir maçının аrdındаn аçıklаmаlаrdа bulundu

Tolunay Kafkas şok mağlubiyetin ardından konuştu!

 Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Bekir-Ömer eşleşmesinin golü getirdiğini belirterek, "Beraberliği yakalamak için çabaladık. Bundan sonra kalan 11 maç bizim için hayati önem taşıyor" dedi.



Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Kayserispor, deplasmanda Medipol Başakşehir’a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Zor bir maçtı bizim için. İlk yarı dengeli geçti. Toplu ve topsuz geçişleri yapamadık. Kenara inmeyi düşünüyorduk. Kenar beklerimizle bunu başardık. Bekir-Ömer eşleşmesi maalesef gol getirdi. Beraberliği yakalamak için çabaladık. Bundan sonra kalan 11 maç bizim için hayati önem taşıyor. Gençlerbirliği maçı bizim için kritik maç. Maç kazanmaya başlamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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