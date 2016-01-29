Tolunay Kafkas Fenerbahçe maçı için iddialı konuştu

Kayserispor teknik direktörü Tolunay Kafkas, yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmasını değerlendirirken, "Sahaya en iyi kadromuzla sahaya çıkacağız" dedi.





3 OYUNCU TRANSFERİ İLE KADORUMUZU ZENGİNLEŞTİRDİK

Tolunay Kafkas, takımı hakkında bilgi verirken şunları söyledi:

"Sıkıntılı bir süreçten, bugünlere geldik. Bu yeterli mi? Değil. Ligde kalan 15 haftada yine 40 puanı görmek lazım, 18 puana daha ihtiyacımız var. Eksik olan bölgelerimize transferler yaptık. Kaleci Ali Ahamada'yı aldık, Birol'u transfer ettik. Santrafor olarak da William'ı Slovakya'nın Zilina takımından getirdik. Bir anlamda kadro zenğinliğimiz ve alternetiflerimiz oldu. Yedek kulübemizi zenginleştirdik."

FENERBAHÇE MAÇINA TAM KADRO ÇIKACAĞIZ

Sarı kırmızılı takımın cumartesi günü Türkiye Kupasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı kupası maçını da değerlendiren Tolunay Kafkas, şöyle konuştu:

"Kupada oldukça iddialıyız. Elimizdeki en iyi kadroyla sahaya çıkacağız. Tabii Fenerbahçe'yle oynuyoruz. Gücü, kalitesi belli olan bir takım. Eğer oyuncularımın bazıları sakat olmazsa, farklı bir taktik anlayışıyla sahaya çıkmak istiyorum. Durumumuza göre değerlendireceğim. Yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz. 'Oyuncular hazır. Ancak kaleci Ahamada, eşyalarını almak için Touluse'ye gitti, yetişmesi zor, ama William'ı yetiştirmek ve ona bu maçta süre vermek istiyoruz. Çünkü Derley de sakat, maça Sinan'la başlayacağız büyük bir ihtimalle."





FİZİKSEL ANLAMDA BİR ÇOK TAKIMDAN ÖNDEYİZ

Kayserispor'un teknik direktörü Tolunay Kafkas, takımının fiziksel ve taktiksel başarısını överek, gol pozisyonlarını cömertce harcadıklarından yakındı. Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kere fiziksel anlamda takım oldukça yeterli. Biz taktiksel açıdan da birçok takımın önündeyiz. Fakat oyunda biraz daha kalitemizi yansıtmamız lazım. Yani gol atmak, rakipten kurtulmak, gol pozisyonuna girmek. Bunlar biraz beceri istiyor. Bunların üzerine çalışmalar yapıyoruz. Genç oyuncular var. Mesela Sinan biraz daha tecrübe alsa, belki girdiği pozisyonları değerlendirebilirdi. Galatasaray, Torku Konyaspor maçlarındaki pozisyonlar, çok net pozisyonlardı, gole çevirmesi gereken pozisyonlar. Bu tip sıkıntılarımız var. Üzerine koyarak devam etmek zorundayız. ya bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız oyuncularımla birlikte"

Kayserispor'un muhtemel kadrosu:

Aziz- Zeki Yavru, Mabiala, Mustafa Akbaş, Berkan, Samba Sow, Furkan, Ömer Bayram, Biseswar, Sinan, Deniz

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok - Kayseri