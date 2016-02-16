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Tolunay Kafkas çok sinirlendi büyük sitem!

Kаysеrispоr Tеknik Dirеktörü Tolunay Kаfkаs, Trаbzоnspоr mаçı hаkеmi İlkеr Meral'е pаtlаdı, "'İşinе bаk'fаlаn dеmiş. Biz işimize bakarız da sen nеsin, nаsıl kоnuşuyоrsun? "dеdi

Tolunay Kafkas çok sinirlendi büyük sitem!

 Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri maç sonrası maçın hakemi İlker Meral'e isyan etti.

İşte Tolunay Kafkas'ın sert açıklamaları;

"TAKIMIN POTANSİYELİ VAR"

"Kendi hatalarımızdan dolayı 2-0 geriye düştük. Çizgimiz daha iyi olabilirdi, bu çizginin üzerine çıkabilecek potansiyeli var takımın."

"SEN NESİN, NASIL KONUŞUYOSUN?"

"Bu arkadaşla (İlker Meral) ilgili şöyle bir sıkıntı var. İçeriye girerken yöneticilere ağızlı falan bir şeyler konuşmuş. 'İşine bak' falan demiş. İşimize bakarız da; sen nesin, nasıl konuşuyorsun? Böyle şey olmaz. Bunlar olacak şey değil. Sen önce maçı kötü yönet, sonra böyle konuş. MHK'ya sesleniyorum, bunları kabul etmiyoruz. Erkek gibi mücadelemizi verdik. Şampiyon olmak kahramanlık değil, küme düşmek de şerefsizlik değil"
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Tolunay Kafkas
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