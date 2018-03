Tolgay Arslan'ın Milli Takım mücadelesi devam ediyor

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Tolgay Arslan, Türk milli takımında forma giyebilmek için FIFA'ya tekrar başvuracaklarını açıkladı.



Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya Belek'te hazırlanan Beşiktaş'ta, geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Tolgay Arslan İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi hazırlık kampında sol diz ön çapraz bağları kopan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Tolgay, siyah-beyazlı takımın maçları olduğunda kendisini kötü hissettiğini belirterek, çok fazla maç izleyemediğini ifade etti.

Ligin ilk yarısını zirvede kapatan Beşiktaş'ın performansını değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Maalesef UEFA Avrupa Ligi'nden çok şanssız elendik. Şimdi sadece şampiyonluğa gideceğiz. İnşallah bu sene şampiyon oluruz" dedi.

"MİLLİ TAKIM İÇİN HER ŞEYİ DENEYECEĞİZ"

Daha önce alt kategorilerde iki kez Almanya ve Türkiye milli takımları arasında değişiklik yaptığı için FIFA kuralına takılan Tolgay Arslan, ay-yıldızlı formayı giyebilmek için yeniden başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Daha önce iki kez girişimde bulunduklarını hatırlatan Tolgay, şunları söyledi:

"Ümit milli takımda iki kere değişiklik yapmıştım. Bu kuralı bilmiyordum, eski menajerim de bilmiyordu. Orada bir hata yaptık ama şimdi yine deneyeceğiz. FIFA'da değişiklikler oldu. İnşallah önümüzdeki ay her şeyi deneyeceğiz."





"KENDİMİ BİR ADIM DAHA ÖNE ATTIM"

Arslan, sakatlığı ile ilgili son durumun sorulması üzerine, "Ocak ayı bitince tamamen sahalara döneceğim. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Kendimi bir adım daha öne attım. Dünyayı başka görüyorum. Futbolu başka görüyorum. Her idmana çıkıyorum ve çok sevgi alıyorum. 6 ay oynayamadım. Oynayamadığım sürede kendimi hiç iyi hissetmedim. Şimdi her idmana başka gözle bakıyorum" diye konuştu.

"TARAFTARA TOLGAY'I GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Sakatlığının genç futbolcu Eslem Öztürk ile girdiği bir pozisyon sonrası oluştuğunun ve siyah-beyazlı taraftarların bu oyuncuya sosyal medyadan gösterdiği tepkilerin hatırlatılması üzerine Tolgay, "Çok üzdü beni. Bizim taraftarımız benim için en iyi taraftar. Onları çok seviyorum. Eslem'in suçu yoktu, kendi suçumdu. Önümüze bakmamız lazım. Tabii ki Eslem de şimdi aynı sakatlığı geçirdi. Bu kısmet. Onunla da konuştum. O da daha iyi geriye gelecek. Ben sadece sahalara geri dönmek ve taraftara Tolgay'ı göstermek istiyorum. Bu benim en büyük hedefim" ifadelerini kullandı.

"KENDİME GELİRSEM YÜZDE YÜZ OYNAYACAĞIM"

Tolgay Arslan, siyah-beyazlı takımın alternatifli bir kadroya sahip olduğunun ve kendisini bu kadroda nerede gördüğünün sorulması üzerine, "Şu ana kadar oynayıp oynamayacağımı hiç kafama takmadım. Kendime gelirsem ve iyi hissediyorsam yüzde yüz oynayacağım. Onu biliyorum. Almanya'da da hep öyleydi. Benim pozisyonlarda her sene 5-6 milyon ödeyerek bir oyuncu aldılar ama her sene ben oynadım. Beşiktaş'ta da bir değişiklik olmayacak" değerlendirmesini yaptı.

"ALMANYA'DA FUTBOL DAHA DİSİPLİNLİ OYNANIYOR"

Türk ve Alman futbolu arasındaki farkları da değerlendiren Tolgay Arslan, "Aslında çok büyük bir fark yok. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Rakiplerimiz kendilerini göstermek istiyorlar. Çok sert oynamak istiyorlar. Almanya'da futbol biraz daha disiplinli oynanıyor. Maçı açmıyorlar ama çok büyük bir fark yok" şeklinde konuştu.

"ŞENOL HOCA İÇİN OYNAMAK İSTİYORUM"

Siyah-beyazlı orta saha, Teknik Direktör Şenol Güneş'in kendisine çok katkısı olduğunu dile getirerek, "Sakatlığımın ardından beni 1-2 hafta aradı. Bana çok destek verdi, desteğine de devam ediyor. Ben onu çok sevdim, aramız çok iyi. Onun için oynamak istiyorum. Onun için savaşmak istiyorum. Onunla beraber kazanmak, kupaları taşımak istiyorum" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ'A VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM"

Beşiktaş'a transfer sürecini anlatan Tolgay, "Beşiktaş'a sözümü vermiştim. Sonunda sözümü tuttum. Trabzonspor'un teklifi daha yüksekti ama söz vermiştim. Beşiktaş için oynamak istiyordum. Beşiktaş'ın böyle büyük bir taraftarı olduğunu hiç bilmiyordum. İlk maçlarımı oynadıktan sonra doğru kararı verdiğimi anladım" dedi.

"STATLARDA ADIMI SÖYLEMELERİNİ ÖZLEDİM"

Başarılı oyuncu, siyah-beyazlı taraftarlara seslenerek, "İnşallah ikinci yarıda her şey aynı gider ve şampiyon oluruz. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok destek verdiler, çok mesaj yolladılar. Ben bu taraftarı çok seviyorum. Oynamak istiyorum. Kendimi göstermek istiyorum. Statlarda adımı söylemelerini çok özledim. İnşallah ayrılık çok sürmeyecek" diye konuştu. - ANTALYA