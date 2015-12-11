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Tolga Zengin, Sporting Lizbon Maçında Hatalı 2 Gol Yedi

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Tolga, Sporting Lizbon maçında yediği 2 golle Beşiktaş'ın elenmesine neden oldu. Tolga Zengin'in yediği goller bir kez daha gündemde. İşte detaylar...

Tolga Zengin, Sporting Lizbon Maçında Hatalı 2 Gol Yedi
Tolga Zengin bir kez daha yediği hatalı gollerle gündemde!

Geçen sezon Brugge maçında, 2 hafta önce Akhisar maçında yediği hatalı gollerle büyük tepki çeken Tolga Zengin, Sporting maçında da 5 dakika içinde yediği 2 hatalı golle eleştirilerin hedefi oldu.

HER ŞEY YOLUNDAYKEN...

Avrupa Ligi'nde Sporting deplasmanına çıkan ve yoluna devam edebilmek için sadece 1 puana ihtiyacı olan Beşiktaş için işler 67. dakikaya kadar gayet yolunda gidiyordu.

İlk yarıda pek çok pozisyon bulan ve 58. dakikada da Gomez ile öne geçen siyah beyazlılarda, işler bir anda tersine döndü.

TOPA ÇIKMAYINCA...

67. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa hareketlenen Islam Slimani, Tolga Zengin ile karşı karşıya kaldı. Ancak tecrübeli kaleci, bu esnada ileri çıkıp topa sahip olmak yerine açıyı ayarlayabilmek için geriye baktı, sonra da yaptığı hatayı farkedip panik halinde rakibine doğru hareketlendi. Ancak Slimani, bu hatayı boşa çıkarmayıp topu ağlara gönderdi.

KAPATTIĞI KÖŞEDEN YEDİ

Bu golle maç 1-1'e geldi, aslında bu skor bile Beşiktaş'ın turu geçmesine yetiyordu. Ancak Tolga 5 dakika sonra yine sahnedeydi. 72. dakikada Bryan Ruiz, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve kaleci Tolga bu kez de kapattığı köşeden golü yedi.

5 dakika içinde gelen gollerle 2-1 yenik duruma düşen siyah beyazlılar, 5 dakika sonra topu bir kez daha kalesinde gördü ve skor 3-1 oldu.

AKILLARA BRUGGE MAÇI GELDİ

Tolga Zengin, geçen sezon Brugge ile oynanan Avrupa Ligi maçında da kısa düşen degajı ile takımının gol yemesine ve elenmesine neden olmuş, tribünler tarafından protesto edilmişti. Tolga 2 hafta önce oynanan Akhisar maçında da yediği hatalı golle taraftarın tepkisini çekmişti.
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BeşiktaşŞenol GüneşSporting Lizbon
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