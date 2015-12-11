Tolga Zengin, Sporting Lizbon Maçında Hatalı 2 Gol Yedi

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Tolga, Sporting Lizbon maçında yediği 2 golle Beşiktaş'ın elenmesine neden oldu. Tolga Zengin'in yediği goller bir kez daha gündemde. İşte detaylar...

11 Aralık 2015 Cuma 01:38