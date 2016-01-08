Tolga Zengin Galatasaray maçı hakkında ilk kez konuştu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon'a 3-1 yenilerek elendiği maçta yediği hatalı goller nedeniyle ağır eleştirilere hedef olan ve sonrasında sakatlığını gerekçe göstererek Galatasaray derbisine çıkmayan Tolga, 'korktuğu için oynamadı' iddiasına ilk kez yanıt verdi.

Lig TV'ye konuşan tecrübeli kaleci, Galatasaray derbisinden önce belindeki sakatlık nedeniyle yürüyemediğini belirterek, "Ağrım geçerse Galatasaray maçında her türlü oynayacaktım. Taraftar tepkisinden korkacaksanız futbolu bırakmanız gerekir. İki büklümdüm, ağrıyı geçtim yürüyemiyordum. Çok daha farklı durumlarda oynadım. Kimseye bir şey ıspatlayacak durumum yok. Takım, yönetim herkes biliyor. Doktorlar, bana 'Oynama' dediğinde bile oynadım. Hocama 'Görev verirsen bir şekilde oynayacağım' dedim. Hocam bana 'Ayakta duramıyorsun, ne oynaması!' dedi. Zaten ertesi gün bir operasyon geçirdim" açıklamasını yaptı.

"KALECİ ARAYIŞLARI BENİ ETKİLEMEZ"

Beşiktaş'ın kaleci transfer edecek olmasıyla ilgili de konuşan Tolga Zengin, "Kaleci arayışları canımı sıkmıyor. Hiçbir sorun yok. Alınabilir, ben her şeyden önce kulübümü düşünen bir insanım. Kaleci transferinin kararını ben veremem. Hoca aslında çok güzel şeyler söylüyor. Galatasaray maçından sonra "Kaleci olayı şimdi söylediğimiz bir olay değil" diyor. Ancak bunun devamlı önüne konulduğunu söylüyor. Kaleci olayı ligin 4. haftasında da 10. haftasında da vardı. Şenol Hoca'nın görüşüne hak verip vermemek gibi bir durumum yok. benim yararıma, zararıma o ayrı, önemli olan Beşiktaş'ın yararına olması. Yeni kaleci gelir, kim hak ederse o oynar. İlk defa yabancı bir kaleci ile çalışmayacağım. Bu konuyu daha önce de biliyordum. Bildiğim şeyler gazetelerde farklı şekilde yansıtılıyor" şeklinde konuştu.