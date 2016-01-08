Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tolga Zengin Galatasaray maçı hakkında ilk kez konuştu

Yediği basit ve hatalı gollerin ardından UEFA liginden elenen Beşiktaş'ın file bekcisi Tolga Zengin Galatasaray derbisinde neden oynamadığı hakkında açıklamalarda bulundu

Tolga Zengin Galatasaray maçı hakkında ilk kez konuştu

 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon'a 3-1 yenilerek elendiği maçta yediği hatalı goller nedeniyle ağır eleştirilere hedef olan ve sonrasında sakatlığını gerekçe göstererek Galatasaray derbisine çıkmayan Tolga, 'korktuğu için oynamadı' iddiasına ilk kez yanıt verdi.

Lig TV'ye konuşan tecrübeli kaleci, Galatasaray derbisinden önce belindeki sakatlık nedeniyle yürüyemediğini belirterek, "Ağrım geçerse Galatasaray maçında her türlü oynayacaktım. Taraftar tepkisinden korkacaksanız futbolu bırakmanız gerekir. İki büklümdüm, ağrıyı geçtim yürüyemiyordum. Çok daha farklı durumlarda oynadım. Kimseye bir şey ıspatlayacak durumum yok. Takım, yönetim herkes biliyor. Doktorlar, bana 'Oynama' dediğinde bile oynadım. Hocama 'Görev verirsen bir şekilde oynayacağım' dedim. Hocam bana 'Ayakta duramıyorsun, ne oynaması!' dedi. Zaten ertesi gün bir operasyon geçirdim" açıklamasını yaptı.

"KALECİ ARAYIŞLARI BENİ ETKİLEMEZ"

Beşiktaş'ın kaleci transfer edecek olmasıyla ilgili de konuşan Tolga Zengin"Kaleci arayışları canımı sıkmıyor. Hiçbir sorun yok. Alınabilir, ben her şeyden önce kulübümü düşünen bir insanım. Kaleci transferinin kararını ben veremem. Hoca aslında çok güzel şeyler söylüyor. Galatasaray maçından sonra "Kaleci olayı şimdi söylediğimiz bir olay değil" diyor. Ancak bunun devamlı önüne konulduğunu söylüyor. Kaleci olayı ligin 4. haftasında da 10. haftasında da vardı. Şenol Hoca'nın görüşüne hak verip vermemek gibi bir durumum yok. benim yararıma, zararıma o ayrı, önemli olan Beşiktaş'ın yararına olması. Yeni kaleci gelir, kim hak ederse o oynar. İlk defa yabancı bir kaleci ile çalışmayacağım. Bu konuyu daha önce de biliyordum. Bildiğim şeyler gazetelerde farklı şekilde yansıtılıyor" şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTolga Zengin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.