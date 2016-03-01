Tolga Zengin'e tepkiler çığ gibi büyüyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını direkt şekillendirecek kritik derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Puanını 53'e çıkaran sarı-lacivertli ekip, hem 1 maçı eksik Beşiktaş'tan liderlik koltuğunu geri aldı hem de ikili averajda rakibine üstünlük sağladı.



TOLGA'YA BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin 'in ilk yarıda bir pozisyondan sonra topu elinden kaçırması ve ikinci devrede Sosa ile sert biçimde tartışan Volkan Şen'i sakinleştirmeye çalışması siyah beyazlı taraftarlardan büyük tepki gördü. Çok sayıda taraftar bu olaylarla ilgili düşüncelerini Twitter'dan dile getirdi.

İşte Tolga Zengin'e gösterilen tepkilerden bazıları;

@DenizBulutGuner:

Tolga Zengin'in sadece Beşiktaş'tan değil ülkeden men edilmesi gerekiyor...

@nurakar1903:

Tolga topu oyuna sokamıyor daha... Hala kale

@besiktaslinin:

Tolga panikledi başımıza iş acıcak

@insurgenteagle:

Yav Tolga Zengin'e 'geri pası atılmaması gerektiğini' öğrenememiş mi bu bizim futbolcular, bunlar neyi analiz ediyorlar, neyi yaşıyorlar?!

@erlenmayer89:

Bir kaleci düşünün ki ayağıyla vurduğu her top rakibin kucağına gitsin. Evet tolga zengin.

@HepsiAnket

Fenerbahçeli futbolcular, derbiden kazandıkları primin bir kısmını Tolga Zengin'e vereceklerini açıkladı.

@SonBarikat_

BİLGİ: Tolga Zengin Volkan'ı teselli etmek için attığı deparı Club Brugge ve Lizbon maçında atsaydı Beşiktaş bugün Avrupa'da kupa kaldırırdı

@_SebebiSensin_

Tolga Zengin'e yapılan eleştirileri hep acımasız buldum. Ama bugün 70 m depar atıp Volkan Şen'i sakinleştirme çabasını unutmayacağım.

@Tayfun_BJK1903

Başkaları da yazdı ama ben de yazmak istedim: Tolga Zengin'in görevi kaptan olarak kendi arkadaşını korumak mı, yoksa ona vuranı avutmak mı?..

@BuyukBesiktAsk

2 metre çıkıp topu karşılamayıp Avrupa'dan elenmemizi sağlayan Tolga Zengin 75 metre depar atarak volkan Şen'i sakinleştirmesi de enterasandı!

@ErayEAydemir

Tolga Zengin! Sana top rakipte üzerine gelirken çıkman için para veriyoruz. Yumruk atan rakibini sakinleştirmen için değil! Yeter artık