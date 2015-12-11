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Tolga Zengin'e en ağır eleştiri Ali Ece'den geldi

Dün gece oynanan Sporting Lizbon maçında birbirinden kötü hatalar yapan Tolga Zengin'e Ali Ece'den isyan gibi eleştiriler geldi, NTV Spor ekranlarında maçı yorumlayan Ece Tolga Zengin hakkında en ağır eleştirilerden birisini yapmış oldu

Tolga Zengin'e en ağır eleştiri Ali Ece'den geldi
 Dün gece oynanan Sporting Lizbon maçında birbirinden kötü hatalar yapan Tolga Zengin'e Ali Ece'den isyan gibi eleştiriler geldi, NTV Spor ekranlarında maçı yorumlayan Ece Tolga Zengin hakkında en ağır eleştirilerden birisini yapmış oldu
Tolga'nın kötü bir kaleci olduğunu söyleyen Ece, "Keşke Beşiktaş'ın kalesini koruyan Tolga, iyi insan olduğunun yarısı kadar, hatta çeyreği kadar bile iyi kaleci olsaydı. Daha önce iyi kaleciydi Trabzonspor'da. Beşiktaş'ta ama iyi oynayan maçları kendi yıllar sonra saysa, kötü oynadığı maçların en fazla yarısı kadar çıkar" ifadelerini kullandı.

"BİR KALECİNİN PERFORMANSI BU KADAR KÖTÜ OLAMAZ"

Beşiktaş'ın file bekçisinin çok kötü bir performans ortaya koyduğunu kaydeden yorumcu, "Bu şekilde kaybetmek mantık dışı. Bir kalecinin performansı bu kadar kötü olamaz. Orta saha ve forvet hattının performansı bu kadar yüksekken, kalecinizin performansı bu kadar kötü olamaz" diye konuştu.
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BeşiktaşTolga ZenginSporting LizbonAli Ece
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