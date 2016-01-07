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Tki Tavşanlı Linyitspor adeta transferde şov yaptı

Spor Toto 3. Lig takımlarından Tki Tavşanlı Linyitspor ara transfer döneminde tam 10 futbolcuyu kadrosuna katarak rakiplerine gözdağı verdi

Tki Tavşanlı Linyitspor adeta transferde şov yaptı

 Spor Toto 3. Lig ekiplerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor, ara transfer döneminde 10 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Ligde 16’ncı sırada bulunan ve altlardan kurtulmayı hedefleyen TKİ Tavşanlı Linyitspor kadrosuna 10 futbolcu aldı. TKİ Tavşanlı Linyitspor, Maltepespor’dan Onur Berber, Tuncay Maldan, Kahramanmaraşspor’dan Sami Gökteke, Haluk Zeybek, Doğukan Şen, Arsinspor’dan Ziya İnday, Körfezpor’dan Oğuzhan Öztürk, Kırıkhanspor’dan Fatih Yılmaz, Sandıklıspor’dan Hasan Dülgeroğlu ve eski TKİ Tavşanlı Linyitsporlu oyuncu Hasan Yaşar ile sözleşme imzaladı.

TKİ Tavşanlı Linyitspor Yönetim Kurulu Üyesi Akın Şirin ve Genel Kaptan Yüksel Duyum, yaptıkları anlaşmalar ile takımın gücüne güç kattıklarını belirtti.

Genel Kaptan Yüksel Duyum ise yaptığı açıklamada, "Bazı futbolcular ile sözleşmeleri karşılıklı feshettik. Onların yerine eksik mevkilerde yeni futbolcularla anlaşarak güçlü bir takım oluşturmaya çalıştık. Bundan sonraki hedefimiz ligin alt sıralarından üst sıralarına yükselmek olacak." dedi.
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Tki Tavşanlı Linyitspor
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