Timsah Arena Fenerbahçe'yi bekliyor!

Kritik Fenerbahçe mücadelesi öncesi bozuk zemin için yenileme işlemi yapılırken, stadyumdaki diğer çalışmalar da hummalı şekilde devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında kritik Bursaspor - Fenerbahçe karşılaşmasına ev sahipliği yapacak olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda daha önce oynanan karşılaşmalarda zeminle ilgili eleştiriler yapılmıştı. Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’nun da dile getirdiği bu sorunla ilgili Fenerbahçe karşılaşması öncesi gerekli adımlar atıldı.

"FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRIZ"

Özellikle kale önlerinde yer alan bozuk zemin için yenileme işlemleri yapılırken, zeminin Fenerbahçe karşılaşmasına hazır hale getirildiği bildirildi. İHA muhabirine konuşan Bursaspor Kulübü’nün çim uzmanı Muhittin İpek, "Açılış, bir ayda üst üste 4 maçın oynanması ve hava şartları zemini etkiledi. Biz de daha alışık değildik. Fenerbahçe maçı öncesi yüzde 60 olan saha bozuklukları giderildi. Fenerbahçe maçına hazırız. 15 Mart’tan itibaren bunun yüzde 100 değişik şekliyle daha güzel bir zeminde futbol oynanacak" dedi.