Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Thierry Henry'den sürpriz Messi çıkışı

Eski takım arkadaşı hakkında konuşan Thierry Henry övgü üstüne övgü yağdırdı, Messi'nin performansını öven efsane isim FIFA Altın Top ödülünün Messi'ye verilmemesi delilik olarak adlandırdı

Thierry Henry'den sürpriz Messi çıkışı

 FIFA Altın Top ödülünün sahibi, 11 Ocak'ta Zürih'in ev sahipliği yapacağı gala gecesi ile belli olacak. Ödül için Lionel Messi, Neymar ve Cristiano Ronaldo mücadele edecek. Barcelona’nın resmi internet sitesine konuşanThierry Henry, ödülün Messi’ye verilmemesinin "delilik" olacağı yorumunu yaptı.

"Messi’nin yaptıkları normal değil"

Bir dönem Barcelona'da Messi’yle birlikte top koşturan Henry "Eskiden bir sezonda 23-25 gol atan oyuncuları inanılmaz forvetler olarak görürdük. Ancak Messi bu kadar golü sadece 3 ay içinde atıyor. Tek yapabileceğimiz Messi’yi izlemekten keyif almak. Çünkü onun yaptıkları normal değil" ifadelerini kullandı.

"Sahada her zaman Messi’yi arardık"

Messi’nin şu anda diğer tüm oyuncuların üzerinde olduğunu vurgulayan Henry "Benim dönemimde de Barcelona'da inanılmaz oyuncular vardı. Ancak bazen ne yapacağımızı bilemezdik ve bu durumda sahada her zaman Messi’yi arardık" dedi.

Henry, Altın Top adayları arasında Luis Suarez'in gösterilmemesini ise anlayamadığını belirtti.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
MessiThierry Henry
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.