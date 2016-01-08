Thierry Henry'den sürpriz Messi çıkışı

FIFA Altın Top ödülünün sahibi, 11 Ocak'ta Zürih'in ev sahipliği yapacağı gala gecesi ile belli olacak. Ödül için Lionel Messi, Neymar ve Cristiano Ronaldo mücadele edecek. Barcelona’nın resmi internet sitesine konuşanThierry Henry, ödülün Messi’ye verilmemesinin "delilik" olacağı yorumunu yaptı.

"Messi’nin yaptıkları normal değil"

Bir dönem Barcelona'da Messi’yle birlikte top koşturan Henry "Eskiden bir sezonda 23-25 gol atan oyuncuları inanılmaz forvetler olarak görürdük. Ancak Messi bu kadar golü sadece 3 ay içinde atıyor. Tek yapabileceğimiz Messi’yi izlemekten keyif almak. Çünkü onun yaptıkları normal değil" ifadelerini kullandı.

"Sahada her zaman Messi’yi arardık"

Messi’nin şu anda diğer tüm oyuncuların üzerinde olduğunu vurgulayan Henry "Benim dönemimde de Barcelona'da inanılmaz oyuncular vardı. Ancak bazen ne yapacağımızı bilemezdik ve bu durumda sahada her zaman Messi’yi arardık" dedi.

Henry, Altın Top adayları arasında Luis Suarez'in gösterilmemesini ise anlayamadığını belirtti.