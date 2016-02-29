Theofanis Gekas Sion kulübünde şov yapıyor!

İsviçre 1. Lig ekiplerinden Sion'a transfer olan Theofanis Gekas, yeni takımında gollerini atmaya devam ediyor.
İsviçre Süper Lig 12. hafta maçında Luzern'i konuk eden, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Tourbillon Stadı'nda oynanan maçta gol perdesini 7. dakikada Ebenezer Assifuah açtı. İlk yarıda başka gol olmazken Ganalı golcü 59. dakikada sahneye çıkarak skoru 2-0 yaptı.
BRAGA'YA DA 2 GOL ATMIŞTI
Hafta içinde Sion'un Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Braga ile oynadığı maçta 2 gol atan Theofanis Gekas, maçın 65. dakikasında attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
Konuk edip Luzern'in tek golü ise 76. dakikada Tomislav Puljic'ten geldi. Maçın kalan süresinde başka gol olmayınca evsahibi ekip Sion, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
5. MAÇTA 3. GOLÜ
Devre arası transfer döneminde Eskişehirspor'dan ayrılarak Sion'a giden 35 yaşındaki Yunan golcü Theofanis Gekas bu maçta attığı golün ardından İsviçre ekibiyle çıktığı 5. maçında 3. kez ağları sarsmayı başarmış oldu.
Bu sonucun ardından Sion, 28 puanla 4. sıraya yükseldi. Luzern ise 26 puanla 7. sırada kaldı.
Avrupa Kupaları'na katılma mücadelesi veren Sion önümüzdeki hafta ligin sonuna demir atan Vaduz'u ağırlayacak. Luzern ise deplasmanda Young Boys'a konuk olacak.