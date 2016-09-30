Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TFF'ye fikstür isyanı! 'Neden Galatasaray...'

Beşiktaş'ta fikstür isyanı sürüyor.

TFF'ye fikstür isyanı! 'Neden Galatasaray...'

Beşiktaş'ta fikstür isyanı sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Dinamo Kiev maçı sonrası gösterdiği tepkinin ardından ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, Çaykur Rizespor maçının pazar gününe alınmamasını eleştirdi.

Çebi, "Biz Galatasaray ile geçen cumartesi günü derbi, önceki gün de Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi maçı oynadık. Sadece 2 gün dinlenip Rize deplasmanına çıkacağız. Galatasaray'ın Antalyaspor maçı neden cumartesiye alınmadı? Öyle olsa biz de pazar günü oynar ve 3 gün dinlenebilirdik. Bunu anlayamıyoruz" dedi.

Avrupa'da mücadele eden takımların aynı zamanda Türkiye'yi temsil ettiğine dikkat çeken Çebi, "Fikstürdeki bu tuhaflığı konuşurken sadece bizim için demiyorum; Fenerbahçe de şikayet etse haklıdır. Gelecek hafta maç yok. Galatasaray'ın rakibinin de maçı yok. O zaman neden biz Galatasaray ile yer değiştirmedik? Biz pazar oynamalıydık. TFF'ye başvuruda bulunduk ancak gereken hassasiyeti göstermediler. Umarım bundan sonraki dönemlerde duyarlı olurlar" ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.