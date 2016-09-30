TFF'ye fikstür isyanı! 'Neden Galatasaray...'

Beşiktaş'ta fikstür isyanı sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Dinamo Kiev maçı sonrası gösterdiği tepkinin ardından ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, Çaykur Rizespor maçının pazar gününe alınmamasını eleştirdi.

Çebi, "Biz Galatasaray ile geçen cumartesi günü derbi, önceki gün de Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi maçı oynadık. Sadece 2 gün dinlenip Rize deplasmanına çıkacağız. Galatasaray'ın Antalyaspor maçı neden cumartesiye alınmadı? Öyle olsa biz de pazar günü oynar ve 3 gün dinlenebilirdik. Bunu anlayamıyoruz" dedi.

Avrupa'da mücadele eden takımların aynı zamanda Türkiye'yi temsil ettiğine dikkat çeken Çebi, "Fikstürdeki bu tuhaflığı konuşurken sadece bizim için demiyorum; Fenerbahçe de şikayet etse haklıdır. Gelecek hafta maç yok. Galatasaray'ın rakibinin de maçı yok. O zaman neden biz Galatasaray ile yer değiştirmedik? Biz pazar oynamalıydık. TFF'ye başvuruda bulunduk ancak gereken hassasiyeti göstermediler. Umarım bundan sonraki dönemlerde duyarlı olurlar" ifadelerini kullandı.