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TFF Süper Kupa bilet fiyatları belli oldu

Türkiye Süper Kupa bilet fiyatları ve taraftar tribünleri açıklandı.

TFF Süper Kupa bilet fiyatları belli oldu

 Beşiktaş ile Galatasaray arasında 13 Ağustos 2016 tarihinde oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakası öncesi organizasyon toplantısı bugün TFF'nin Beykoz Riva'da yer alan idari merkezinde yapıldı.

Kupa'nın bilet fiyatları Kale Arkaları (Kuzey ve Güney - ikinci kategori) 75 TL, Maraton Tribünü ve Kapalı Tribün (Doğu ve Batı - Birinci kategori) 150 TL olarak belirlendi.

Bilet satışı önümüzdeki günlerde TFF'nin bilet satış sitesi olan bilet.tff.org üzerinde başlayacak. TC Kimlik Numaraları'yla yapılacak satışta bir kişi en fazla iki bilet alabilecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki dağılımı ise şu şekilde oldu:

Beşiktaş: Doğu ve Güney Tribünleri

Galatasaray: Batı ve Kuzey Tribünleri

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