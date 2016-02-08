TFF'nin resmi sitesinde kırmızı kart skandalı!

Spor toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın 35. dakikasında Çek golcü Tomas Necid'in kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu da tepkisi sebebiyle tribüne gönderilmişti.
Spor toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın 35. dakikasında Çek golcü Tomas Necid'in kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu da tepkisi sebebiyle tribüne gönderilmişti.