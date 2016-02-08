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TFF'nin resmi sitesinde kırmızı kart skandalı!

Bursаspоrlu Sercan Yıldırım'ın, TFF'nin sitеsinе görе Bаşаkşеhir mаçının 100. dakikasında kırmızı kаrt gördüğü оrtаyа çıktı

TFF'nin resmi sitesinde kırmızı kart skandalı!

 Spor toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın 35. dakikasında Çek golcü Tomas Necid'in kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu da tepkisi sebebiyle tribüne gönderilmişti.

SERCAN KIRMIZI KART GÖRMÜŞ

Bu dakikanın ardından gergin geçen karşılaşmanın son düdüğünün ardından golcü oyuncu Sercan Yıldırım'ın da kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Sercan Yıldırım'ın 100. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldığı görülüyor.

HAKEME TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Maç sonunda Sercan Yıldırım karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek'e de tepki göstermişti.
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