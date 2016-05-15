TFF Neden Beşiktaş'a Doping Baskını Yaptı?

OSMANLI SORARSA DİYE

Ancak sonrasında oluşan infialden sonra kurul üyeleri, “Ortada bir kurul kararı olmaksızın, sadece bir üyenin kişisel kararıyla Beşiktaş’a gidilmesi doğru değildi” diyerek, istifa kararı alır.

CEZA GELiRSE NE OLUR

1- Doping kontrolüne habersiz gidilmesi ve kurasız olarak oyuncu seçilmesi doğru mu?

Evet. Kurul üyeleri habersiz gidebilir ve kurasız, isim vererek de oyuncudan numune alabilir.

2- Kurul istifa ettiğine göre, numuneler de geçersiz mi?

Hayır. Numuneler Almanya’daki laboratuvara gönderilecek. Sonuçlar da geçerli olacak.

3- Doping çıkarsa ne olur?

Birden fazla olursa puan da silinebilir ama inisiyatif TFF’de.

4- Ceza çıkarsa hangi sezon uygulanır?

Sonucun bu sezona yetişmesi zor. Sonuçlar ligin tescilinden sonra gelirse olası cezalar muhtemelen gelecek sezona bırakılır.

Kurul, Beşiktaş-Osmanlı maçını önemli maç sayıp başkentlilere doping kontrolü kararlaştırdı. İstanbul’daki bir üye, “Osmanlı ‘Neden sadece bizden numune aldınız’ diyebilir. Beşiktaş’a da gidelim” diyerek, Ümraniye’nin yolunu tutar.