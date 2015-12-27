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TFF'den Vodafone Arenaya Büyük Yardım

Türkiye Futbol Federasyonu Vodafone Arena stadının zemini için 3 milyon TL yardım etme kararı aldı

TFF'den Vodafone Arenaya Büyük Yardım
 Türkiye Futbol Federasyonu Vodafone Arena stadının zemini için 3 milyon TL yardım etme kararı aldı
Beşiktaş'a Vodafone Arena için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dev yardım geliyor...

Arena'nın belki de yapımı en zor kısmı olan çatısı artık bitmek üzere... Diğer taraftan tribünlere üzerine koltukların monte edileceği traversler takılıyor. Ayrıca iç kısımdaki çalışmalar da hızla devam ediyor.

Çatının tamamlanmasının ardından yeşil sahanın yapımına başlanacak. Bu çalışmanın startı önümüzdeki ay verilecek ve burada devreye federasyon girecek. TFF, Beşiktaş'a Vodafone Arena'nın zemini için 3 milyon TL'lik yardım yapacak ve bir anlamda sahanın yapımını üstlenmiş olacak.

ALTTAN ISITMALI OLACAK

Siyah beyazlılar, Ümraniye'deki sahayı 500 bin euroya yenilemiş ve zemini hibrit çimle kaplanmıştı. Arena'nın zemini de hibrit çim olacak fakat burada hem alttan ısıtma olacak hem de özel bir drenaj sistemi yapılacak.

Son 50 yıl içinde İstanbul'da metrekareye düşen en yüksek yağış miktarı öğrenildi. Bunun %100 fazlası suyu boşaltabilecek bir pompa sistemi kurulacak. Bu çok özel saha, TFF'nin yapacağı destekle finanse edilecek.
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TFFVodafone Arena
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