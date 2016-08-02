TFF'den radikal karar! Bakın yeni başkan kim?

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun usülen ettiği istifaların kabul edildiğini açıkladı.



Askeri ve devlet kurumlarındaki FETÖ üyelerinin bulunmasıyla işten çıkarılması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu da çalışmaların kolaylığı açısından tüm kurumların usülen istifa ettiğini açıklamıştı.



TFF daha sonra yaptığı açıklamada ise “Hain terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen üyelerin istifaları işleme konularak kabul edilecek, incelemeleri temiz çıkan üyelerin ise istifaları kabul edilmeyecek” ifadelerini kullamıştı. Bu gelişmelerin ardından TFF’den flaş bir açıklama geldi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu’nun istifalarını işleme sokarak tüm kişilerin görevden ayrıldığını duyurdu.



İşte TFF'den yapılan açıklama;



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün (31 Temmuz 2016) istifasını sunan kurullar arasında yer alan Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerinin istifalarını görülen lüzum üzerine kabul etmiştir. Merkez Hakem Kurulu yeniden oluşturularak kamuoyuyla en kısa sürede paylaşılacaktır.



Yeni başkan Namoğlu



Türkiye Futbol Federasyonu, ilerleyen dakikalarda yaptığı bir açıklama ile yeni MHK Başkanı'nın Yusuf Namoğlu olduğunu duyurdu. Üyelerle ilgili açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi.