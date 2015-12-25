TFF'den önemli karar Roberto Rosetti geliyor

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal'ın bugünkü yazısında yer alan bilgiye göre TFF, 2009 yılından bu yana Türk hakemlerine eğitim veren UEFA Hakem Kurulu Üyesi Jaap Uilerberg'in sözleşmesini yenilemedi ve başka bir isimle anlaştı. O isim ise, İtalyan Roberto Rosetti.

Hollandalı Uilenberg, UEFA'daki ikili ilişkileri sayesinde Cüneyt Çakır gibi başarılı Türk hakemlerinin uluslararası arenada önemli görevler almasına büyük katkıda bulunmuştu. Ömer Faruk Ünal'ın konu ile ilgili yazısı şöyle:

Uilenberg gidiyor, Rosetti geliyor!

Hollandalı UEFA Hakem Kurulu Üyesi Jaap Uilenberg ilk defa Ocak 2009 kış seminerinde Türk hakemliğine eğitim vermeye başladı.

Tam 7 yıldır hakemlerimizle birlikte. 7 yılda 5 farklı MHK ile çalıştı.

Sezon sonunda sözleşmesi doluyor.

MHK Başkanı, bir süre önce çıktığı bir televizyon yayınında Uilenberg'in sezon sonu sözleşmesinin bittiğini söylemiş, devam edecekleri yolunda bir işaret vermemişti.

Jaap Uilenberg, 2009 yılından bu yana Türk hakemlerine eğitim veriyordu.

Yeni dönemde Türk hakemliğinin eğitimi için ünlü İtalyan Roberto Rosetti ile anlaşma sağlandı.

Hatta Antalya'daki (4-7 Ocak) seminerde hem Uilenberg hem de Rosetti birlikte olacaklar.

Rosetti'nin şu anda UEFA hakem kurullarında görevi yok.

Ancak marka bir isim. Henüz 48 yaşında.

2008 Avrupa Şampiyonası Almanya-İspanya finalini yönetmişti.

Aynı turnuvada Türkiye'nin unutulmayan Hırvatistan maçında düdük çalmıştı.

Rosetti henüz 43 yaşında iken hakemliği bıraktı.

2010 Dünya Kupası'nda Arjantin'in Meksika'yı 3-1 yendiği maçta ağır eleştiriler almıştı. Carlos Tevez'in golünde bariz ofsaydı görmeyen yardımcısı yüzünden canı yanan İtalyan Rosetti, "Turnuva sırasında yaşanan sorunların bu kararı almamda bir etkisi olmadı" demişti.

Devre arasında başka radikal kararlar da bekleniyor.

5-6. hakemlik kalkıyor. İlk defa "ara klasman" gibi...