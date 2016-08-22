TFF'den flaş Hakan Şükür kararı!

Futbol Feredasyonu'nun tüm milli futbolcuların resimlerinin yer aldığı Futbolcular Müzesi'nden Hakan Şükür'ün resmini kaldırma kararı aldığı ortaya çıktı.



Bir süre önce Galatasaray'ın da hakkında disiplin işlemi başlattığı Şükür ile ilgili Riva Tesisleri'nde milli futbolcunun tüm resimlerini kaldırma kararıyla işlem başlatan TFF'nin yine eski futbolculardan İsmail Demiriz ile ilgili de benzer bir işlem yapacağı öğrenildi.