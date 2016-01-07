TFF'den Euro 2016 için surpriz hamle

Bursaspor'da müthiş bir patlama yapıp gol kralı olan; göstermiş olduğu performansla Fenerbahçe'ye transfer olan ve burada da gollerine devam eden Brezilyalı Fernandao'yu, milli takım kurmayları Türk yapmak için düğmeye bastı.



"TERİM'E MİNNETTAR KALIRIM"

Fernandao, 2 Nisan 2015'te verdiği bir röportajda, "Fatih Terim eğer bana bir şans verirse, mutluluktan uçarım, ona minnettar kalırım. Çünkü hayalim bu. Benim için rüya gibi bir şey" demiş, Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçirmişti. Sambacı'nın sözleri kamuoyunda büyük heyecan yaratsa da bu konuda bir gelişme yaşanmamıştı. Bu dönemde milli takımda yaşanan forvet sıkıntısı Fernandao'yu umutlandırdı. Burak Yılmaz sakat, Umut Bulut ve Mevlüt Erdinç'in form durumu dibe vurmuş durumda. Cenk Tosun ise Beşiktaş'ta Mario Gomez'in arkasında yedek bekliyor.





HEDEF EURO 2016

Milli takım kurmayları, EURO 2016 öncesi yaşanan bu krizi noktalamak için Fernandao kartını kullanmaya karar verdi. 28 yaşındaki forvetin, haziran ayındaki turnuvaya kadar Türk vatandaşı yapılıp, dev organizasyonda Ay-Yıldızlı formayla sahaya çıkması adına girişimler başladı. Fernandao'nun Türk olduktan sonra alacağı isim bile belli: Ferhan Doğu!

SİYASİLER DEVREDE

Yabancı birinin Türk vatandaşı olabilmesi için, müracaat ettiği tarihten geriye doğru 5 yıldır Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor. Ayrıca bu süreçte 6 aydan fazla Türkiye dışında bulunmaması da şart. Fernandao, 5 Ocak 2014 tarihinden itibaren Süper Lig'de futbol oynuyor. Yani '5 sene şartı'nı karşılamıyor. Daha önce Wederson, Aurelio, Nobre gibi isimler, "Türkiye'nin tanıtımına katkı" sağladıkları gerekçesiyle bu şartı karşılamamalarına rağmen vatandaş yapılmıştı. Ancak sonradan tepkiler nedeniyle bu 'kolaylık' kaldırıldı. Buna rağmen milli takım kurmayları, siyasilerin Fernandao konusunda gereken yardımı yapacaklarına inanıyor.

(Kaynak: Fanatik)