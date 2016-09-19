TFF'den Beşiktaş'a yazılı cevap

TFF'nin Beşiktaş'a gönderdiği belgede, fikstürün neden değiştirilemeyeceğine yönelik gerekçeler de yer aldı.

Beşiktaş'ın 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmasının 2 Ekim Pazar gününe alınması talebini reddederken; fikstürde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını bildirdi.



MİLLİ TAKIM KAMPA GİRİYOR



A Milli Takım'ın, Ukrayna ve İzlanda maçları için 2 Ekim 2016 günü kampa gireceği ve pazartesi gününe de maç koyulmasının ihtimal dahilinde olmadığı belirtilirken; federasyon yetkilileri, Beşiktaş'ın mücadeleyi cumartesi günü oynamasının normal olduğu görüşünde birleştiler.

TFF, milli takım kamp programı, Çaykur Rizespor'un maç takvimi ve Avrupa kupaları oynayacak olan takımların kendi aralarındaki kupa ve lig maç dağılımlarını göz önüne alarak siyah-beyazlılara ret cevabı verdiği kaydedildi. (sporx)

