Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TFF'den Beşiktaş'a yazılı cevap

TFF, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının tarihinin değişmesi için yaptığı başvuruyu reddederek; siyah-beyazlı kulübe yazılı cevap verdi.

TFF'den Beşiktaş'a yazılı cevap

TFF'nin Beşiktaş'a gönderdiği belgede, fikstürün neden değiştirilemeyeceğine yönelik gerekçeler de yer aldı.
Beşiktaş'ın 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Çaykur Rizespor karşılaşmasının 2 Ekim Pazar gününe alınması talebini reddederken; fikstürde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını bildirdi.

MİLLİ TAKIM KAMPA GİRİYOR

A Milli Takım'ın, Ukrayna ve İzlanda maçları için 2 Ekim 2016 günü kampa gireceği ve pazartesi gününe de maç koyulmasının ihtimal dahilinde olmadığı belirtilirken; federasyon yetkilileri, Beşiktaş'ın mücadeleyi cumartesi günü oynamasının normal olduğu görüşünde birleştiler.
TFF, milli takım kamp programı, Çaykur Rizespor'un maç takvimi ve Avrupa kupaları oynayacak olan takımların kendi aralarındaki kupa ve lig maç dağılımlarını göz önüne alarak siyah-beyazlılara ret cevabı verdiği kaydedildi. (sporx)

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
TFFBeşiktaşÇaykur Rizespor MaçıSiyah-beyazlı Kulüp
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.