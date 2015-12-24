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Tesislerde olay var Hasan Kabze ve Douglao birbirine girdi

Akhisar Belediyespor'un iki yıldız oyuncusu Hasan Kabze ve Douglao maç esnasında yaşadıkların bir pozisyonun ardından tesislerde birbirine girdikleri öğrenildi

Tesislerde olay var Hasan Kabze ve Douglao birbirine girdi
 Akhisar Belediyespor'un iki yıldız oyuncusu  Hasan Kabze ve Douglao maç esnasında yaşadıkların bir pozisyonun ardından tesislerde birbirine girdikleri öğrenildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'un dün kupada Karşıyaka ile oynadığı karşılaşmanın öncesinde yapılan antrenmanda ortalık birbirine karıştı. 



Akhisar'ın iki yıldızı Hasan Kabze ve Douglao'nun bir pozisyon sonrası yaşadığı tartışma giderek büyüdü ve iki oyuncu yumruk yumruğa birbirine girdi. Diğer oyuncular ve personelin araya girmesiyle kavga son buldu. 



Tartışmanın neden çıktığı henüz bilinmezken yönetimin bu iki futbolcu ile ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. 
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Anahtar Kelimeler:
Hasan KabzeDouglao
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