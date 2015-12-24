Tesislerde olay var Hasan Kabze ve Douglao birbirine girdi

Toto Süper Lig ekiplerinden

'un dün kupada Karşıyaka ile oynadığı karşılaşmanın öncesinde yapılan antrenmanda ortalık birbirine karıştı.

Akhisar'ın iki yıldızı

ve

'nun bir pozisyon sonrası yaşadığı tartışma giderek büyüdü ve iki oyuncu yumruk yumruğa birbirine girdi. Diğer oyuncular ve personelin araya girmesiyle kavga son buldu.

Tartışmanın neden çıktığı henüz bilinmezken yönetimin bu iki futbolcu ile ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

SporAkhisar BelediyesporHasan KabzeDouglao