Terraneo'nun koltuğuna oturacak isim belli oldu!

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan krizler, transfer döneminin yıldızı İtalyan Sportif Direktör Giuliano Terraneo'nun sonunu getirdi. Sezon başından bu yana sadece transfer çalışmalarında boy gösteren Terraneo'nun futbolcular ve teknik heyetle iletişim kuramamasından rahatsız olan Başkan Aziz Yıldırım, Pereira ile RvP arasında son yaşananların ardından İtalyan'ın biletini kesti. Yıldırım, sekreterini kovduğu, çalışma alanlarını kısıtladığı Terranao'nun tüm yetkilerini elinden alarak Samandıra'ya girişini de yasakladı. Tecrübeli spor adamını istifaya zorlayan Başkan, takımı kardeşi Ali Yıldırım'a emanet etti. Futbol Şubesi'nin tek sorumlusu olarak tüm yetkileri devralan Ali Yıldırım artık Samandıra'da fazla mesai yapacak.
Fenerbahçe'de üst üste yaşanan krizler, transfer döneminin yıldızı İtalyan Sportif Direktör Giuliano Terraneo'nun sonunu getirdi. Sezon başından bu yana sadece transfer çalışmalarında boy gösteren Terraneo'nun futbolcular ve teknik heyetle iletişim kuramamasından rahatsız olan Başkan Aziz Yıldırım, Pereira ile RvP arasında son yaşananların ardından İtalyan'ın biletini kesti. Yıldırım, sekreterini kovduğu, çalışma alanlarını kısıtladığı Terranao'nun tüm yetkilerini elinden alarak Samandıra'ya girişini de yasakladı. Tecrübeli spor adamını istifaya zorlayan Başkan, takımı kardeşi Ali Yıldırım'a emanet etti. Futbol Şubesi'nin tek sorumlusu olarak tüm yetkileri devralan Ali Yıldırım artık Samandıra'da fazla mesai yapacak.