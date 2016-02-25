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Terraneo'nun koltuğuna oturacak isim belli oldu!

Fеnеrbаhçе Başkanı Aziz Yıldırım, Giuliаnо Terraneo'nun yеtkilеrini аlаrаk kаrdеşi Ali Yıldırım'а verdi. Ötе yаndаn Terraneo'nun Sаmаndırа'yа girişi de yаsаklаndı

Terraneo'nun koltuğuna oturacak isim belli oldu!

 Fenerbahçe'de üst üste yaşanan krizler, transfer döneminin yıldızı İtalyan Sportif Direktör Giuliano Terraneo'nun sonunu getirdi. Sezon başından bu yana sadece transfer çalışmalarında boy gösteren Terraneo'nun futbolcular ve teknik heyetle iletişim kuramamasından rahatsız olan Başkan Aziz Yıldırım, Pereira ile RvP arasında son yaşananların ardından İtalyan'ın biletini kesti. Yıldırım, sekreterini kovduğu, çalışma alanlarını kısıtladığı Terranao'nun tüm yetkilerini elinden alarak Samandıra'ya girişini de yasakladı. Tecrübeli spor adamını istifaya zorlayan Başkan, takımı kardeşi Ali Yıldırım'a emanet etti. Futbol Şubesi'nin tek sorumlusu olarak tüm yetkileri devralan Ali Yıldırım artık Samandıra'da fazla mesai yapacak.

3 TEMMUZ'UN KAHRAMANI

Bu yeni görev Ali Yıldırım için zor değil. Zira tecrübeli yönetici, daha önceki dönemlerde de transfer çalışmaları dahil olmak üzere futbol takımının tek yetkilisi olarak sorumluluk almış ve başarılı icraatlarıyla dikkat çekmişti. 3 Temmuz sürecinde takımı ayakta tutan isimlerin başında gelen Yıldırım'ın yeni görevindeki önceliği Pereira ile RvP arasındaki buzları eritmek olacak. Teknik heyet ve futbolcularla yakından ilgilenecek olan Ali Yıldırım, aile bağlarının güçlendirilmesini ve takım ruhunun canlandırmasını sağlarken, muhtemel krizlerinde de önüne geçecek. Bu süreçte başta Başkan Aziz Yıldırım olmak üzere diğer yöneticilerde sık sık Samandıra'yı ziyaret ederek Ali Yıldırım'a yardımcı olacak.
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Terraneo
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