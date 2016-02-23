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Terraneo krizi her geçen gün büyüyor!

Sаmаndırа'da dün çоk sıcаk sааtlеr yаşаnırkеn, bir isim tеsislеrdе dеğildi

Terraneo krizi her geçen gün büyüyor!

 Bursa'ya götürülmeyen, tesislere de girmesi yasaklanan sportif direktör Giuliano Terraneo, başkanın dünkü ziyareti sırasında evindeydi.

Fenerbahçe'den maaşını almaya devam eden Terraneo'nun kaderinin ne olacağı belirsizliğini korurken, yanıtı kendisi verdi.

1 milyon 650 bin euro yıllık maaşı olan İtalyan sportif direktör, "Fenerbahçe'ye gelmeden önce aldığım birçok teklif vardı ama ben tercihi Fenerbahçe'den yana kullandım. Sözleşmemin ise 1 yıllık olmasını istedim, başkan 2 yılda ısrar etti. Şimdi beni ortada bırakmak istiyorlar. İstifa etmem. 2 yıllık ücretimi almadan gitmem" diyerek Aziz Yıldırım'a net bir mesaj gönderdi.

Kaynak : Takvim

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