Teröre İnat Kızların Futbol Tutkusu Devam Ediyor

Terör olayları ve toplumsal baskı nedeniyle yıllarca sosyal aktivitelerden uzak kalan Güneydoğulu kızlar, tüm olumsuzluklara rağmen kurulan futbol takımında formalarını giyip, yeşil sahada top koşturmanın keyfini yaşıyor. Kentte 6 yıl önce Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO) hazırlık yapmak isteyen öğrenciler için kurulan ve daha sonra kızların bu alanda gösterdiği başarının ardından bayan futbol takımına dönüşen Şanlıurfa Gençlikspor Bayan Futbol Takımı, futbol aşkı olan genç kızların umudu oldu.



MALZEME VE PARA YARDIMI ALDILAR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 6'ncı grupta mücadele eden Şanlıurfa Gençlikspor Bayan Futbol Takımı, özellikle bu yıl oynadığı maçlardaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şanlıurfa Gençlikspor Erkek ve Bayan Futbol Takımları Teknik Sorumlusu Mustafa Abak, AA muhabirine yaptığı açıklamada TFF'nin kızların futbola kazandırılması için çeşitli projeler yürüttüğünü söyledi. Projeden ilham alarak bayan futbol takımı oluşturmaya karar verdiklerini ifade eden Abak, Gençlik ve Spor Bakanlığından malzeme ve para yardımı aldıklarını belirtti.

"BU TAKIMI KURMAK İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM"

Takımın kurulma aşamasında bazı sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Abak, şunları kaydetti:

"Bölgemizde kızların futbol oynaması pek benimsenmiyor. Özellikle bu konuda çok zorluk çektiğimi söylemek istiyorum. Bu takımı kurmak için çok uğraştım. Önce aileler ile temasa geçtik ve bize inanmalarını sağladık ve daha sonra kızlarımızı bu çatı altında toplayarak, güzel bir ortam oluşturduk. Gerçekten çok zorluk yaşadık ama bu zorlukların arkasındaki sevindirici gelişmeler bizi oldukça mutlu etti. Bize güvenen tüm ailelerimize teşekkür ediyorum."





BESYO İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

Abak, kentteki okulları gezerek futbola merakı olan kızları seçtiklerini ve onlara maddi ve manevi yardımcı oldukları da anlattı. Kısa sürede ciddi başarılar elde ettiklerini vurgulayan Abak, BESYO'ya girmek isteyen bayan futbolcular için antrenman ve maçların büyük avantaj sağladığını aktardı.

"4 KIZIMIZA TALİP VAR"

Kentteki kurumların kendilerine maddi anlamda destek verdiğini bildiren Abak, "Futbola merakı olan kızlarımızı tek çatı altında toplayarak, bu takımı kurduk. Kurulduğumuz günden bu yana 17 Yaş Altı Milli Takımı'na bir kaleci verdik, 4 kızımızı elit grupta mücadele eden takımlara gönderdik. Burada mücadele eden kızlarımızı en güzel yere getirmeye çalışıyoruz. Bu yıl devre arasında Gazikentspor Bayan Futbol Takımı bizim 4 kızımıza talip oldu. Biz de gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra transfer gerçekleşti" diye konuştu.





FATMA POLAT: ERKEK ÇOCUKLARLA MAÇ YAPTIK

Takım kaptanı ve forvet oyuncusu Fatma Polat da futbola küçük yaşta merak sardığını ve mahallede erkek çocuklar ile maç yaptıklarını dile getirdi. Fatma Polat, Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi olduğunu ve okulu kazanmasında takımın ve hocaların kendisine yardımcı olduklarını söyledi.





FATMA POLAT: AİLEM ÖNCE TEPKİ GÖSTERDİ

Güneydoğu'nun sadece terörle anılmasından rahatsız olduklarını belirten Fatma Polat, şöyle konuştu: "Güneydoğu denilince terör geliyor akla ama öyle değil kesinlikle. Aileler genellikle kızlarının futbol oynamalarına izin vermez. Ancak arkadaşlarım mücadeleleriyle ne kadar istekli olduklarını gösteriyor. Bunu çok şükür aileler de anlıyor artık. Ben de ilk olarak erkeklerle oynadım sonra gelip buralarda oynadım. Ailem ilk olarak tepki gösterdi ama bu işin ciddiye gittiğini görünce hepsi anlayışla karşıladı. Spor yapmak her bayanın ihtiyacıdır."

NESLİHAN KILIÇ: ÇOK GÜEL TEPKİLER ALIYORUM

Takımın defans oyuncusu Neslihan Kılıç da 11'inci sınıfta okuduğunu ve gelecekte Bayanlar Futbol 1. Ligi'nde oynamak istediğini belirtti. Futbol oynadığı için çevresinden olumlu tepkiler aldığını aktaran Kılıç, şunları söyledi: "BESYO'ya hazırlık için futbola başladım. Sonra hocalarım beni antrenmanlarda başarılı bulunca bana futbolu sevdirdi. Babam benimle gurur duyuyor çünkü o da her hafta ağabeyimle futbol oynuyor. Çevremden çok güzel tepkiler alıyorum. Futbol denince herkesin aklına erkeklerin oynadığı bir spor gibi geliyor ama kızların da oynaması lazım futbolu. Futbol oldukça zevkli ve eğlenceli, herkese tavsiye ediyorum."