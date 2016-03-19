Terör yabancı oyuncuları endişelendiriyor

Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısına katılan Akçay, başkent derbisinde kaliteli iki takımın mücadele ettiğini ifade etti.



Özellikle ilk yarı oyun formatını sağlıklı kuramadıklarını dile getiren Akçay, "Bu da Gençlerbirliği takımının yapısından kaynaklandı. İkinci yarı özellikle rakibin arkasına ataklar geliştirdik ve 3 gole ulaştık. Üç golü bulmamız mutluluk verici. Sporcularımı kutluyorum. Uzun süre motiveyi yukarıda tutmak zordur" değerlendirmesini yaptı.



-"Yabancı oyuncuların terör olaylarından etkilenmesi gayet doğal"



Mustafa Reşit Akçay, son dönemdi Türkiye'de gerçekleştirilen terör olayları nedeniyle yabancı oyuncuların soruları ile karşılaştıklarını kaydetti.



Bir soru üzerine konuyla ilgili açıklamada bulunan Akçay, şunları belirtti:



"Yabancı oyuncular endişe duyabilir. Zaten bu hareketlerin sonunda beklenen budur. Bu vatanın üstünde ve altında evliyaların yattığını unutmayalım. Bu toprak altında yatanlarla, islami inancı taşıyanlar bu ülkede farklı şeyler olacağına izin vermeyecektir. Bu milletin genetiğinde dik duruş ve karşı koyma vardır. Vatanımız sağ olsun. Oyuncuların etkilenmesi gayet doğal. Sorulara verdiğimiz örneklerle ikna ettiğimizi düşünüyorum."