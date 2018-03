TEOG Sınav Sonuçları Açıklandı mı? - TEOG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - Mazeret sınavları ne zaman yapılacak?

TEOG 1. Dönem Sınav Sonuçları ne zaman açıklanacak. TEOG 1. Dönem Sınav Sonuçları açıklandı mı? Merakla beklenen TEOG sınav sonuçları EBA MEB sitesinde YEP puanları açıklanacak. Peki 25 Kasım 26 Kasım TEOG Sonuçları ne zaman açıklanacak.

25 Kasım çarşamba günü öğrenciler Türkçe,Matematik,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavları yapılacak. TEOG ikinci gün ise Fen ve Teknoloji, İnkilap tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı dil sınavı yapılacak. TEOG sınavları 9,10.10 ve 11.20 başlayacak aynı gün öğrenciler sınavlara girecek. Her sınavda 20 soru olacak ve öğrenciler 40 dakika zamanı olacak. Bir soru 2 dakika uğraşılacak. TEOG Sınavı a,B,c,d Kitağçıkları var.

TEOG sınav günlerinde ders yapılmayacak. TEOG ortak sınavlar sınav takviminde tarihlerde her sınav günü ç ders yazılısı yapılacak. İki günde iki oturumda sınav bitecek. Sınav ayapacak okullarda ders yok.

25 Kasım Saat 09.00,10.10 ve 11.20'de yapılan TEOG sınavı öğrencileri 20 dakika Teneffüs yapıldı. 25 Kasım Çarşamba Günü TEOG Türkçe,Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavları yapıldı.

eba.gov.tr GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MEB ilk oturumu dün yapılan TEOG ikinci dönem ortak sınavının, soru ve cevaplarıyla ilgili yeni bir uygulamaya imza attı.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliğiyle, 30 Nisan’da gerçekleştirilecek son oturumun hemen ardından, soru ve cevaplar, hem yazılı hem de ders öğretmenlerinin anlatımıyla videolu olarak EBA portalın web adresi "www.eba.gov.tr" üzerinden yayınlanacak.

Geçen yıl 15 olan tercih sayıları bu yıl 25'e çıkarıldı. Öğrenci velisi, okulların genel ve özel başvuru şartlarına dikkat ederek, istek sırasına göre farklı il ve ilçelerdeki okullar da dâhil olmak üzere okul türlerine göre aynı veya karışık olarak 25 okul tercihi yapabilecek.

A ve B grubu listeleri kalktı. Öğrencilerin, artık okul türüne göre herhangi bir şey yapmaları gerekmiyor, 25 tercihinden birini seçecek.

Özel okul kayıtları önceden yapılacak. Böylece özel okula gitmek isteyen öğrenciler havuzdan çıkacak. Bakanlığın tercih işlemleri ekranında öğrencilerin karşısına 'Özel okula kayıt yaptırdım tercih yapmayacağım' ve 'Tercih yapmak istiyorum' butonları çıkacak. Özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenciler, 'Özel okula kayıt yaptırdım tercih yapmayacağım' butonunu seçecek. Bu durumda tercih yapmaları gerekmeyecek. Ancak tercihler sonucunda yapılacak yerleştirmelerde istediği bir Anadolu lisesinde boş kontenjan olursa ve puanı okulun taban puanına yakın ise isteyen öğrenci nakil döneminde bu devlet okuluna başvurabilecek.

Öğrenci 25 tercihinden birine yerleşemezse sistem tarafından otomatik olarak açık liseye kaydedilecek. Ancak bu öğrenciler Bakanlığın belirleyeceği tarihlerde boş kontenjanlara nakil yapabilecek.

5 TERCİH HAKKI: Nakil başvurusunda tek değil, 5 tercih alınacak. Öğrenciler bu tercihleri doğrultusunda Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) üstünlüğüne göre merkezi olarak bu okullardan birine yerleştirilecek. Kesin kayıtlar otomatik olarak yapılacak.

HIZLI İŞLEM YAPILACAK: Boş kontenjana nakil başvurusu haftanın 4 günü alınacak, cuma günleri sonuçlar açıklanacak.

NAKİLDE 20 PUAN ŞARTI: Danıştay'ın da yürütmeyi durdurma kararı verdiği taban puan dikkate alınmadan puan üstünlüğüne göre boş kontenjanlara yapılan yerleştirmelerde "-20 puan şartı" gelecek. Buna göre ilk yerleştirmenin ardından okulda boş kontenjan kalırsa en son yerleşen öğrencinin puanından ancak 20 puan daha düşük öğrenciler bu okullara nakil için başvurabilecek.

RUTİN NAKİL ARALIKLARI DEĞİŞTİ: Nakil dönemi okullar açılmadan tamamlanacak. Daha önce haftada bir yapılan rutin nakiller, ayda bir kez yapılacak.

MATEMATİK GEOMETRİ AĞIRLIKLI OLACAK

Uzmanlar, TEOG'da matematik sorularında MEB'in belirttiği kriterlerin dışında bir durumla karşılaşmayı beklemiyor. MEB'in eğitim öğretim dönemi başında yayımladığı konu sıralamasına uygun olacak şekilde, yoğun olarak geometri konularını içeren bir sınavla karşılaşabilirsiniz. Üçgenlerin Temel Elemanları, "Üçgenlerin Eşlik ve Benzerliği, Pisagor Bağıntısı, ve Trigonometri konularının geçtiğimiz yıl olduğu gibi sınavın yaklaşık yüzde 50'lik kısmını oluşturması söz konusu. Denklem Sistemleri, Kombinasyon, Olasılık, Sayı Dizileri, Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlik konularının ise sınavın yaklaşık yüzde 35'lik bölümünü oluşturması bekleniyor. Geçen yıl 2'inci TEOG'da karşılaşmamıza rağmen bu sınavda günlük hayatla ilişkilendirilmiş bir Standart Sapma sorusunun sınavda yer alması kuvvetle muhtemel. Yine geçtiğimiz TEOG sınavlarında olduğu gibi soruların yalın, anlaşılır, çeldiricilerden uzak olması bekleniyor.

ŞAMPİYONLARIN SINAV STRATEJİLERİ

TEOG 1'inci dönem sınavlarında dereceye giren Kadıköy doğa koleji 8'inci sınıf öğrencisi Ece Akman, dersi derste dinleyerek ve düzenli tekrarlar yaparak başarılı olduğunu söyledi. Akman sınava nasıl hazırlandığını şöyle anlattı: "Bu süreç tabi ki kolay olmadı. Fakat çalışan herkes bunun karşılığını aldı. Öğretmenlerimiz bize her zaman bu seneki sabrımız ve fedakarlığımız ile her şeyin daha iyi olacağını söylediler. Haklı da çıktılar. Sınav sonuçlarımızı görünce yaptığımız her şeye değdiğini gördük. Pes etmedik. Sonuç olarak hem bizim hem de öğretmenlerimizin emeğine değdi. Dersi derste dinlemek ve düzenli tekrar yapmak ve sabır, emek, çaba ve okul ile işbirliğimiz beni başarıya götürdü"

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre Merkezi ortak sınavlara 6 ve 7.sınıflar girecek mi?

Merkezi ortak sınavlar, 2013-2014 eğitim öğretim yılında sadece 8.sınıfta uygulanacaktır. Uygulanacak olan merkezi ortak sınavların, ilerleyen yıllarda da bu şekilde devam edeceği öngörülüyor olmakla birlikte -özellikle FATİH projesi tüm bileşenleriyle hayata geçtiğinde- gerekli güncellemeler yapılabilecektir.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre merkezi ortak sınavlar hangi derslerden yapılacak?

Merkezi ortak sınavlar 2013-2014 eğitim öğretim yılı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmiş “temel dersler” olan Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden yapılacaktır.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan öğrenciler de bu dersin sınavına girecekler mi?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Talim ve Terbiye Kurulunun belirlediği temel dersler arasında bulunmakla beraber, Anayasada da zorunlu ders olarak yer almaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayan öğrencilerin sayısı çok olmamakla birlikte (2012-2013 eğitim öğretim döneminde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini almayan öğrencilerin sayısı 376´dır.) bu dersi almayan öğrenciler Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden merkezi değerlendirmede muaf olacaktır. Bu öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanı üzerinde 5 temel dersin etkisi olacaktır. Ayrıca bu durum diğer öğrencilerimiz açısından bir sorun teşkil etmeyecektir.

2015 TEOG taslak kılavuzundaki yenilikler

- Özel okul kayıtları e-okul sistemine alındı ve daha erken bir tarihe çekildi. Buna göre özel okullara 24 Haziran–10 Temmuz arasında kesin kayıt yapılacak. Bu tarihler arasında özel okullardan birine kayıt yaptıran öğrenci devlet liseleri için tercih yapamayacak.

- Devlet liselerine yerleştirme işlemleri için tercih başvuruları 6-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

- Öğrencilerin hangi okula kayıt yaptıracağı14 Ağustos’ta ilan edilecek.

- Yeni sistemde tercih ekranına “Özel okula kayıt yaptırdım, tercih yapmayacağım” ve “Tercih yapmak istiyorum” butonları seçenek olarak eklenecek.

- Bu yıl aileler, tercih listesini onaylatmak için öğrencisinin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerine gitmek zorunda değil. Aileler, tercih listesini oluşturduktan sonra herhangi bir ortaokula giderek onaylatabilecek. Tercih dönemi özellikle temmuz ayında tatil dönemine denk geldiği için olumlu karşılandı.

- Yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde 8’inci sınıf Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP), bunun da eşit olması halinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflarda Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü, tercih önceliği, özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı ve yine eşitlik bozulmazsa öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olan dikkate alınarak öncelik verilecek.

- Öğrenciler tüm okul türleri içinden 25 tercihte bulunabilecek.

- Öğrencilerin hangi okula kayıt yaptıracağı ve liselerin boş kontenjanları 14 Ağustos’ta ilan edilecek.

- Nakiller bu yıl il ve ilçe komisyonları tarafından yapılacak ve tek nakil dönemi uygulanacak.

- Hiçbir liseye yerleşemeyenler veya okul değiştirmek isteyenler 5 tercih yaparak il/ilçe nakil komisyonuna başvuracak. Taslak kılavuzda öğrencilerden alınacak 5 tercihin okul kodlarına mı, yoksa türüne göre mi olduğu belirtilmemiş. Öğrenciler bu okullara YEP üstünlüğüne göre merkezi olarak yerleştirilecek.

- Bu durumda nakil komisyonlarının görevi sadece elektronik ortamda başvuruları onaylamak olacak. Ayrıca 24 Ağustos’tan sonra oluşacak kontenjan açıklarının ne şekilde kapatılacağı henüz bilinmiyor. Bunun için aileler ve öğrenciler taslak kılavuzda olması beklenen güncellemelerin yapılıp, son halinin verilmesini bekleyecek.

Özel okullar farklı puan türü hesaplayacak

Kesin olarak özel okullardan birine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci ve veli, özellikle 5 Haziran’dan itibaren 2 ayrı başlık altında çeşitlenecek farklı türleri ile karşılaşacak:

1 - YEP ile öğrenci alacak okullar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her aday için e-okul’da ilan edilen Yerleştirmeye Esas Puan (YEP). Öğrencinin 8’inci sınıfta birinci ve ikinci merkezi sınav sonuçları ile 6-7-8’inci sınıflardaki yıl sonu başarı puanlarından oluşuyor.

2 - Kendi okul puanlarını belirlemek üzere ayrı yönetmelik onaylatan okullar

Bunlar da 8’inci sınıfta merkezi olarak yapılan sınavlardan Türkçe, matematik, fen bilgisi, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ya da yabancı dil sınav sonuçlarını kullanarak puanlarını belirleyecek. Bu başlıkta da kullanılan dersler, derslerin sınav sonuçlarının çarpıldığı katsayılar ve ilk sınav ile ikinci sınav ağırlıkları farklı olmak üzere 4 ayrı puan türü görülecek. Biri 400’lük, ikisi 900’lük ve biri 1000’lik sistemde olacak.

SONUÇLAR BİR AY SONRA AÇIKLANACAK

TEOG kapsamında ikinci dönem ortak sınavları 29-30 Nisan’da yapılacak. Öğrenciler Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil olmak üzere 6 dersten sınava girecek. Her testte 20 soru yer alacak ve öğrencilere 40 dakika süre verilecek. Sınavlar 29 Nisan Çarşamba ve 30 Nisan Perşembe günleri yapılacak.

MEB’in ‘2015 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu’ taslağına göre ortak sınav sonuçları 5 Haziran’da açıklanacak.

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNE MERKEZİ YERLEŞTİRME

Güzel sanatlar ve spor liselerine yerleştirme işlemleri, güzel sanatlar ve spor liselerine giriş mevzuatı esas alınarak, tercihler doğrultusunda merkezi olarak yapılacak. Bu kurumlara giriş için okullarda yapılan ve yönetimleri tarafından ilan edilen özel yetenek sınav sonuçları dikkate alınacak. Yeni getirilecek sisteme göre, bu okulları seçecek öğrenciler, yine yetenek sınavına alınacak ancak yerleştirmeler bakanlık tarafından merkezi yapılacak.

İTİRAZLAR 5-9 HAZİRAN ARASINDA

TEOG puanları 5 Haziran’da açıklandıktan sonra adaylar aynı günden itibaren 9 Haziran akşamına kadar sonuçlara itiraz edebilecek. 24 Haziran’da öğrencilerin Yerleştirmeye Esas Puanları (YEP) da bakanlık tarafından duyurulacak.

TERCİH YAPMAMA NEDENİ YAZILACAK

Taslak kılavuzda, ortaokul müdürlüklerinin, öğrencilerin tercih yapmama nedenlerini e-okul sistemine işlemesi gerektiği de belirtiliyor. Buna göre ‘özel okula devam edecek, askeri lisede öğrenim görecek veya yurtdışındaki öğrenciler’ gibi nedenler e-okul sisteminde yazılacak.

TERCİHLER TEMMUZ AYINDA

TEOG kapsamında devlet lisesi tercih işlemleri, öğrenci velisi tarafından 6-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları, 14 Ağustos’ta duyurulacak. Aynı tarihte boş kontenjanlar da ilan edilecek. 17-21 Ağustos arasında İl veya İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından tercih başvuruları alınacak. Bir liseye yerleşemeyen ya da okulundan memnun olmayanlar, komisyonlar tarafından boş kalan kontenjanlar için il veya ilçe sınırları içinde 5 tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre merkezi olarak okullara atanacak. Kesin kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Tek nakil dönemi olacak ve yedek yerleştirme yapılmayacak. Kesin kayıtlar ise 24 Ağustos 2015 tarihinde ilan edilecek.

TEOG 29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşicek mazere sıvaları ise16 ve 17 mayıs tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler tüm bunları sadece devamsızlık bilgisi sınav ders notlarını e-Okul'dan yararlanırken TEOG ile ilgili herşeyi e-OKUl Veli Bilgilendirme Sistemi'nden (VBS) takip edebiliecek.

TEOG sınavı öncesi MEB'ten velilere ve öğrencilere TEOG tercihleri ve yerleştirmelerine ilişkin uyarı geldi.

Sekizinci sınıf öğrencilerinin iyi bir liseye girebilmek için ter dökeceği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 2'nci dönem ortak sınavları 29-30 Nisan'da yapılacak. Ortak sınavlar, tek oturumda ve 3 dersin yazılıları farklı saatlerde olacak şekilde yapılacak.

TEOG BİRİNCİ VE İKİNCİ GÜN SINAVLARI

Birinci oturumda Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, ikinci oturumda ise fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil ders yazılıları gerçekleştirilecek. Her ders yazılısında, 20 sorunun yanıtlanması için öğrencilere 40'ar dakika süre verilecek. Dinlenme süresi ise 30'ar dakika olacak. Sınavda yanlış sorular doğruları etkilemeyeceğinden öğrenci zorlandığı sorularda tahmin yürütebilecek. Önemli olan doğru soru sayısını yüksek tutmak. Sınav sonuçları, Haziran 2015'te öğrencinin e-okul notları içinde görülecek.

MEB TEOG SON DAKİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

TEOG yerleştirmelerinde ise bu yıl 8 yeni uygulama var. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl yerleştirmelerde uygulayacağı yenilikler:

TEOG sınav soruları yayınlandığında sayfamızda olacaktır.

8. sınıf öğrenciler için TEOG sınavlarının 2. oturumu 29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Sadece 8. Sınıf öğrencilerinin gireceği sınavlarda diğer öğrenciler eğitime ara verecek. 2 günlük sınavın ardından gelen 1 Mayıs’ın resmi tatil olması ve haftasonuyla birleşmesi nedeniyle öğrenciler bu hafta 5 gün tatil yapacak.

8. sınıf öğrencilerinin gireceği bu sınavların yapıldığı tüm ortaokullarda diğer öğrenciler (5, 6 ve 7. sınıf) ders yapmayacak. Aynı şekilde ortaokullarla birlikte aynı bahçede eğitim gören ilkokullarda da ders yapılmayacak.

TEOG Sınavı İçin Tahminler..

MEB tarafından paylaşılan Türkçe Kazanım Testlerinin MEB’in ekim ayında paylaştığı sınav kazanım çizelgesi doğrultusunda olduğu görülmektedir. Bu kazanım testleri ve önceki merkezi sınav sorularına bakıldığında Türkçe dersinde bu yıl da okuma-anlama becerisini ölçen soruların ağırlıkta olacağı söylenebilir. Bu doğrultuda soru kökünden başlayarak sözcük, cümle ve paragraflar, dikkatle analiz edilerek ve seçenekler üzerinden eleme yöntemiyle çözülmelidir. Türkçe dersinin temel kazanımları arasında olan yazım kuralları ve noktalama işaretleri ile dilbilgisi sorularında bir ek ya da sözcük anlamı, büyük ölçüde etkilediğinden yine analiz yaparak ilerlemek hem dikkatsizliği engelleyecek hem de cevaptan emin olmanızı sağlayacaktır.

Matematik sorularının, her zaman olduğu gibi dikkatle okunması ve hangi bilginin istendiğinin doğru şekilde saptanması gerekir. Konu sayısı, ilk sınava göre daha fazla olduğundan, sahip olunan bilgilerin ayrıca kullanım yerlerinin de bilinmesi gerekmektedir. Her sorunun bir doğru cevabının olduğu ve yöneltilen soruların mutlaka hazırlık döneminde uygulanmış olan sorulardan oluşacağı unutulmamalıdır.

Merkezi Ortak Sınavı II, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders konuları, anlamada zorluk çekilen Zekât, Hac, Kurban, Kur’an ve Yorumu ünitelerinin tamamını, Dinler ve Evrensel Öğütleri ünitesinin de bir kısmını kapsamaktadır.

MEB tarafından paylaşılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kazanım testleri incelendiğinde, ayet, hadis, peygamberlerin hayatından örnekler, paragraf anlama ve yorumlama becerilerini ölçen soruların ağırlıkta olacağı söylenebilir. Özellikle paragraf, ayet, hadis içeren sorularda, soru sadece verilen paragraf, ayet, hadis dikkate alınarak çözülmelidir.

MEB kazanım testlerinde, “sünnetullah”, “îsar” gibi terimler de yer almaktadır. Öğrenci kelimeyi bilmiyor olsa bile kendisine verilen bilgilerden yola çıkarak doğru cevabı bulabilir.

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Merkezi Sistem Ortak İngilizce Sınavında sınav öncesi tahminlerimizde yer verdiğimiz üzere hedef kelime ve kelime grupları günlük hayatta kullandığımız ifadeler ve diyaloglar üzerinden sorgulanmış, sorulan soruların neredeyse yarısı görseller ile desteklenmiş ve direkt dilbilgisi sorusu olarak tanımlayabileceğimiz bir soruya yer verilmemiştir. Bahsi geçen soru tiplerine ek olarak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Kazanım Kavrama Testlerinde de paragraf ve tablo içeren sorulara ağırlık verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda, 2. Dönem Merkezi Sistem Ortak İngilizce Sınavında da ağırlıklı olarak 5, 8, 10 ve 12. Üniteleri içeren ve görseller ile desteklenecek kelime bilgisi, okuduğunu anlama, karşılıklı konuşmada uygun ifadeyi bulma ve tablo yorumlama gibi soruların karşımıza çıkacağını öngörmekteyiz. Başarı oranını yükseltmek adına, öğrenciler kitaplarında bulunan okuma parçaları ve diyalogları son bir kez gözden geçirebilir, hedef kelime ve ifadelerin üzerinde durabilirler.

MEB’in ekim ayında paylaştığı sınav kazanım çizelgesi doğrultusunda soruların çoğunluğunun “Ya İstiklal Ya Ölüm”, “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar “ ve “Atatürkçülük” ünitelerinden geleceği beklenmektedir. Atatürk’ün ya da silah arkadaşlarının sözlerinden yola çıkarak olayların sonuçlarını sorgulatan sorular, edebiyat eserlerinde Kurtuluş Savaşı ve sağlık, spor, güzel sanatlar alanında gerçekleşen ilke-inkılap eşleştirmesi ve Çanakkale Savaşları ile ilgili sorular gelebilir.

Dersimize ait kavramları bilmek, paragrafta bu kavramlara yönelik soru geldiğinde bilgiyi o doğrultuda yorumlamak öğrencilerin paragrafı anlamalarında ve yorumlamalarında kolaylık sağlayacaktır. Kronoloji sorularında eğer verilenlerden bilinmeyen varsa önce emin olunan yazılarak seçeneklerden eleme yoluyla doğru cevaba ulaşılabilir.

Ayrıca öğrencilerimiz soruları çözerken öncelikle soru köklerini okuyup olumlu, olumsuz, hangisidir, değildir ya da yanlıştır gibi uyarıcılara özellikle dikkat etmelidir.

Öğrenciler 1. dönem yapılan TEOG sınavları sonrası belirsizliğin yarattığı endişeyi geride bıraktılar; nasıl bir sınav uygulaması ile karşılaşacaklarını biliyorlar. Bir önceki sınavlarda istediği performansı sergileyemeyenlerin de artık 2. TEOG sınavlarında elde etmek istedikleri başarıya odaklanmaları bu süreçte onlara daha çok yardımcı olacaktır. Sınavların engel değil; istedikleri hedeflere ulaşmak için birer araç olduğunu bilmeleri gerekiyor. Sınav sırasında karşılaşabilecekleri zor durumları nasıl aşabileceklerini bilen öğrenciler, sınav heyecanlarını da kontrol etmeyi başarabilirler. Zaten bir miktar endişe de başarının sihirli unsurudur. Zor bir soru ile karşılaştığında turlama tekniğini kullanabilen, heyecanlı hissettiğinde kendini nasıl sakinleştirebileceğini ve sınavda neyi başarmak istediğini bilen bir öğrenci sınavlara psikolojik olarak hazırdır. Bu süreçte anne babaların da kendi endişelerini çocuklarına yansıtmaktan ve suçlayıcı ifadelerden kaçınmaları doğru bir tutum olacaktır.