Teofilo Gutierrez gol sevincini çok abarttı

Sporting Lizbon 'un Beşiktaş'ı 3-1 yenerek tur atladığı maçın son golünü atan Teofilo Gutierrez, Portekiz ekibinin sayısını kaydettikten sonra hakemin spreyini alarak vuruş yaptığı yere ismini yazmak istedi.

"T" HARFİ YAZMAYA ÇALIŞTI SARI KARTI GÖRDÜ

Kolombiyalı golcü, karşılaşmanın hakemi Manuel Grafe'nin kaybolan köpük sprey'ini aldı, gol vuruşu yaptığı yere isminin başharfi 'T'yi yazmaya çalıştı. Son 32'ye kalan Sporting'in etkili isimlerinden olan Gutierrez, bu hareketinden dolayı da sarı kart gördü.



