Telles Paylaşılamıyor Dünya Devi Peşinde

Galatasaray'ın sezon başında Inter'e kiraladığı Alex Telles'in değeri artıyor. Brezilyalı sol bek ile İngiltere Premier Ligi Chelsea'nin ilgilendiği iddia edildi.



İngiliz Daily Express'in haberine göre Chelsea, genç yıldız için ocak ayında bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Alex Telles için Inter'in sezon sonuna kadar 8.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

GALATASARAY'A DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Sözcü'nün haberine göre; Alex Telles geçtiğimiz günlerde Inter televizyonuna yaptığı açıklamada İtalya'da mutlu olduğunu ve burada kalmak istediğini söyledi.

Telles, "Inter birçok kupalar kazanmış bir kulüp. Tarih yazan ve bir çok harika oyuncuyu bünyesinde barındıran bir kulüp. Mancini ve Felipe Melo'yu zaten tanıyordum. Inter'de mutluyum. Milano şehri çok güzel ve burada uzun yıllar kalmak istiyorum. Inter'de çok iyi bir başlangıç yaptık. Brezilya'ya benzer bir ülke burası, mutluyum ve adapte oluyorum. Türkiye farklı. Benim için Serie A bir hayalin gerçekleşmesi" şeklinde konuştu.