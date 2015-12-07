Televizyonu Açan Şok Oldu: Böyle Zemin Olur mu?

PTT 1. Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma, saat 16:00'da başlarken televizyonlarının başına geçenler büyük bir şok yaşadı.





SAHA ZEMİNİ PERİŞAN HALDE

Malatya İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmada, saha zemininin çok kötü olması ve sahanın çeşitli bölümlerine yama yapılması dikkat çekti. Futbolcular bu zeminde zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sahayla ilgili sosyal medyada da "Bu ne biçim zemin", "Malatya'da maç tarlada oynanıyor" yorumları yapıldı.

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