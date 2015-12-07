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Televizyonu Açan Şok Oldu: Böyle Zemin Olur mu?
Dün oynanan karşılaşmalar arasında en ilginci Malatya İnönü Stadında oynanan Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor arasındaki karşılaşmanın saha zeminini görenler yok artık bu kadarda olmaz dedirtti. Ligde iki takımın kullandığı ve patates tarlasını anımsatan zemini görenler bu kadarda olmaz demekden kendisini alamadı
07 Aralık 2015 Pazartesi 09:41
Dün oynanan karşılaşmalar arasında en ilginci Malatya İnönü Stadında oynanan Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor arasındaki karşılaşmanın saha zeminini görenler yok artık bu kadarda olmaz dedirtti. Ligde iki takımın kullandığı ve patates tarlasını anımsatan zemini görenler bu kadarda olmaz demekden kendisini alamadı
PTT 1. Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşma, saat 16:00'da başlarken televizyonlarının başına geçenler büyük bir şok yaşadı.
SAHA ZEMİNİ PERİŞAN HALDE
Malatya İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmada, saha zemininin çok kötü olması ve sahanın çeşitli bölümlerine yama yapılması dikkat çekti. Futbolcular bu zeminde zaman zaman zor anlar yaşadı.
Sahayla ilgili sosyal medyada da "Bu ne biçim zemin", "Malatya'da maç tarlada oynanıyor" yorumları yapıldı.
İKİ TAKIM KULLANIYOR
İsmini İsmet İnönü'den alan 11 bin kişilik stadı, şu an Malatyaspor ve Yeni Malatyaspor kullanıyor.
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