Teknik Direktör Şota İsrail’e Gidiyor!

Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından henüz bir takım çalıştırmayan Şota Arveladze'ye iki ülkeden teklif geldi.



Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Azerbaycan'a giden ve UEFA U-17 Avrupa Şampiyonası'nın final maçını izleyen Şota Arveladze'ye Netfçi Bakü'nün talip olduğu ortaya çıkmıştı.



İSRAİL'DEN MACCABİ TEL AVİV TALİP OLDU!



Türkiye'ya yakın olması nedeniyle Azerbaycan'a gitmeye sıcak bakan Şota'ya bir ciddi daha teklif daha geldi. İsrail Ligi takımlarından Maccabi Tel Aviv, şampiyonluğu kaybetmesinin ardından gelecek sezona çok iddialı girmek istediği için takımı Şota Arveladze'ye emanet etmek istiyor.



Azerbaycan'dan Şota'ya olan ilgi nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen Maccabi Tel Aviv yönetecileri, 43 yaşındaki Gürcü teknik adam yıllık 1,5 milyon dolarlık bir teklif yaptı. Ayrıca Şota'ya başarılı olması halinde bonus ödemelerin de yapılacağı garanti edildi.



Maccabi Tel Aviv'in bu teklifi sonrasında Şota Arveladze'nin İsrail ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu ve önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılabileceği bilgisine ulaşıldı.