Tehlike bölgesinde düello Mersin İdmanyurdu'nun!

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış karşılaşmasında Mersin İdmanyurdu-Medicana Sivasspor karşılaştı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasını Mersin İdman Yurdu 1-0 kazandı.



İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi Mersin İdman Yurdu oldu. Özellikle Nakoulma ile rakip kalede gol arayan Mersin İdman Yurdu, ilk ciddi pozisyonunu 18. dakikada yaşadı. Muammer Yıldırım'ın uzun degajında, Medicana Sivassporlu İbrahim Öztürk'ün dokunamadığı topu önünde bulan Nakoulma'nın ceza sahası girişinde yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti. Baskılı oyunu ile Sivasspor kalesini bunaltan Mersin, 23. dakikada Khalili'nin orta sahadan verdiği pasla sol kanatta topla buluşan Nakoulma'nın, sert şutu üsten auta gitti. İlk yarının sonlarına doğru Medicana Sivasspor'da Beykan'ın ceza sahasında düşülmesinde Sivassporlu oyuncular penaltı beklerken hakem devam verince karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

WELLITON SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskılı bir oyunla başlayan Mersin İdman Yurdu, Brezilyalı golcüsü Welliton'un 62. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sakatlıktan golle dönen Brezilyalı forvet, ligdeki 6. golünü Sivasspor ağlarına gönderdi. Medinaca Sivasspor Aatif ile Mersin kalesinde etkili olduğu dakikalarda zaman zaman savunmasında açıklar verdi. Karşılaşmanın 73. dakikasında Sadiku'nun ceza sahası dışından nefis vuruşunu kaleci Setkus aynı güzellikte kurtardı. Heyecan içinde oynanan karşılaşmanın son dakikalarında Vederson'un şutu kale direğinden döndü. Karşılaşmanın kalan dakikalarda başka gol olmayınca 6 puanlık karşılaşmayı Mersin İdman Yurdu kazandı.





MERSİN 16. SIRAYA YÜKSELDİ

Her iki takım içinde büyük önem taşıyan karşılaşmayı sahasında 1-0'lık skorla kazanan Mersin İdman Yurdu, puanını 20'ye çıkartarak puan tablosunda 16. sıraya yükseldi. Medicana Sivasspor ise 18 puanla 17. sıraya geriledi.

Medicana Sivasspor üst üstte 4. kez deplasmandan mağlubiyetle ayrılırken, Mersin İdman Yurdu ise üç maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.