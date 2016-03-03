Tayfur Havutçu teknik direktör olarak yeşil sahalara geri döndü!

PTT 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörlüğüne Tayfur Havutçu getirildi. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Başkan Sedat Sözlü ve yönetim kurulunun kararı sonucunda takımı bundan sonra Tayfur Havutçu'nun çalıştıracağı belirtildi.
PTT 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörlüğüne Tayfur Havutçu getirildi. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Başkan Sedat Sözlü ve yönetim kurulunun kararı sonucunda takımı bundan sonra Tayfur Havutçu'nun çalıştıracağı belirtildi.