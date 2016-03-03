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Tayfur Havutçu teknik direktör olarak yeşil sahalara geri döndü!

PTT 1. Lig tаkımlаrındаn Adаnа Dеmirspоr'un tеknik dirеktörlüğünе Tayfur Havutçu gеtirildi. Kulübün resmi intеrnеt sitеsindе yеr alan аçıklаmаdа, Başkan Sedat Sözlü ve yönetim kurulunun kаrаrı sоnucundа tаkımı bundаn sоnrа Tayfur Havutçu'nun çаlıştırаcаğı bеlirtildi

Tayfur Havutçu teknik direktör olarak yeşil sahalara geri döndü!

 PTT 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörlüğüne Tayfur Havutçu getirildi. Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Başkan Sedat Sözlü ve yönetim kurulunun kararı sonucunda takımı bundan sonra Tayfur Havutçu'nun çalıştıracağı belirtildi.

"TAKIMIMIZA ŞAMPİYONLUK GETİRECEK"

Açıklamada, "Havutçu'nun takımımıza şampiyonluk getireceği inancıyla kendisine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadesi yer aldı.

LİGDE 4.SIRADA

Ligde 39 puanla 4. sırada yer alan Akdeniz ekibi, sezona Teknik Direktör Osman Özköylü ile başlamıştı. Özköylü'nün görevine, geçen haftaki Multigroup Alanyaspor maçında alınan 1-1 beraberliğin ardından son verilmişti.
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