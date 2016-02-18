Tasarov'a tepki hiç beklemediği yerden geldi!

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Gençlik ve Spor Başkanı Dmitri Svişev, Lokomotiv Moskova futbolcusu Dmitri Tarasov'a Fenerbahçe maçı sonrası giydiği Putin tişörtünden dolayı tepki gösterdi. Svişev, İstanbul'da Vladimir Putin fotoğraflı tişört giymenin Rus- Türk ilişkileri doğrultusunda yersiz olduğunu belirtti.



"DÜŞÜNCESİZ HAREKET"

Tarasov'un maçtan sonra üzerinde "en nazik başkan" yazan ve Putin'in fotoğrafını taşıyan tişört giymesini provokasyon olarak değerlendiren Svişev, "Bu, elbette ki, yersiz. İlişkilerin en iyi seviyede ve dostça olmadığı bir dönemde neden taraftarları kışkırtıyorsun? Bunu yapmanın anlamı ne? Bence UEFA kararını verecektir. Onların birkaç farklı cezalandırma yöntemi var. Fakat bazı futbolseverler ve futbol yorumcuları doğru söylüyor; düşüncesiz hareketlerle futbol taraftarlarını kışkırtmaktan ziyade, oyun oynamak gerekiyor. Siyaset yapmanın gereği yok." şeklinde konuştu.





KREMLİN CEVAP VERMEDİ

Kremlin basın sözcüsü Dmitri Peskov, Lokomotiv Moskova oyuncusunun tişörtüyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Peskov kendisine yöneltilen soruya, "Futbol olaylarını yorumlamak istemem." şeklinde cevap verdi.

"SUÇ UEFA'DA"

Rusya Futbol Federasyonu eski başkanı Vyaçeslav Koloskov, maç sorası yaşanan olayla ilgili UEFA'yı suçladı. Kura çekiminden önce Rus ve Türk ekiplerinin ayılması gerektiğini belirten Koloskov, "Bu olayda her şeyden önce suçlu olan UEFA'nın kendisi. Kura çekiminden önce Rus ve Türk kulüplerinin ayrılması gerektiğini söyledim. UEFA yöneticileri bu olayda suçlular ve şimdi de maçtan önceki otobüs saldırısıyla Putin tişörtünü aynı kefeye koyarak skandal oluşturma çabası içindeler." dedi. Koloskov ayrıca Tarasov'un UEFA kurallarını ihlal etmediğini, sadece Rusya başkanına olan saygısını gösterdiğini ifade etti.

"PROVAKATÖR DEĞİL, VATANSEVERİM"

Maçtan sonra Putin tişörtü giyerek tepkileri üzerine çeken Tarasov, taraftarları kışkırtma niyetinin olmadığını, sadece Putin'e ve ülkesine olan sevgisini göstermeye çalıştığını söyledi. Tarasov, "Bu benim şahsi düşüncemdi, kimseyi kışkırtmak istemedim. Ülkemi ve devlet başkanım olan Vladimir Putin'i çok seviyorum. Tişörtte yazılanlarda kötü bir şey yok. Ben tişörtü maçtan sonra, taraftarlarımıza teşekkür ettiğimiz sırada giydim. Bu tişörtü ilk defa giymiyorum, sadece önceden kimse bunu fark etmedi. Büyük ihtimalle maç İstanbul'da olduğu için bu kadar tepki topladı." şeklinde konuştu. Tarasov ayrıca, Moskova'da oynanacak olan rövanş maçında üzerinde başka bir yazı olan Putin tişörtü giyebileceğini açıkladı.