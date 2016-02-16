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Tartışılan hakem Ali Palabıyık'ın notu açıklandı!

Mеdipоl Bаşаkşеhir - Bеşiktаş mаçının gözlеmcisi, mаçtа tаrtışmаlı kаrаrlаrıylа gündеm оlаn hakem Ali Palabıyık'ı 8. 0 vеrеrеk sınıftа bırаktı

Tartışılan hakem Ali Palabıyık'ın notu açıklandı!
 Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş Pazar akşamı Medipol Başakşehir maçının hakemi Ali Palabıyık'ı yerden yere vurdu. MHK'nın gözdelerinden olan Palabıyık da yaptığı hatalarla gözlemci Aytekin Durmaz tarafından sınıfta bırakıldı. Durmaz özellikle Mahmut Tekdemir'in, Jose Sosa'nın ayağına bastığı pozisyonu gözünün önde olduğu halde görmeyen Palabıyık için 8.0 notunu verdi.

"İYİLEŞTİRME YAPILMALI"

Fotospor gazetesinin haberine göre; bu notun anlamının, "Hakemin maçın kontrolünü elinde tuttuğunu; ancak iyileştirme yapılması gereken bazı 'önemli' alanlar olduğunu, bu iyileştirmelerin yapılmasının hakemin gelecekteki maçları için önemli olduğunu ve MHK'nın bu hakemin gelecekteki görevlendirme aşamasında dikkatli olması gerektiğini gösterir" şeklinde yorumlandığı bildirildi.
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