Tarık'ın eşi yıldız futbolcunun kardeşi çıktı

Galatasaraylı futbolcu Tarık Çamdal, Trabzonsporlu Erkan Zengin'in kız kardeşi Hülya Eda Zengin ile hayatını birleştirdi.
Galatasaraylı futbolcu Tarık Çamdal, Trabzonsporlu Erkan Zengin'in kız kardeşi Hülya Eda Zengin ile hayatını birleştirdi.
Galatasaray'a büyük umutlarla gelip bekleneni veremeyen Tarık Çamdal dünya evine girdi, asıl sürpriz olan eşinin Trabzonspor futbolcusu Erkan Zengin'in kız kardeşi olmasıydı
31 Aralık 2015 Perşembe 10:27
Galatasaraylı futbolcu Tarık Çamdal, Trabzonsporlu Erkan Zengin'in kız kardeşi Hülya Eda Zengin ile hayatını birleştirdi.