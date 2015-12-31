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Tarık'ın eşi yıldız futbolcunun kardeşi çıktı

Galatasaray'a büyük umutlarla gelip bekleneni veremeyen Tarık Çamdal dünya evine girdi, asıl sürpriz olan eşinin Trabzonspor futbolcusu Erkan Zengin'in kız kardeşi olmasıydı

Tarık'ın eşi yıldız futbolcunun kardeşi çıktı

 Galatasaraylı futbolcu Tarık Çamdal, Trabzonsporlu Erkan Zengin'in kız kardeşi Hülya Eda Zengin ile hayatını birleştirdi.

Tarık Çamdal, Erkan Zengin'in Kız Kardeşiyle Evlendi


Galatasaray'ın 24 yaşındaki oyuncusu Tarık Çamdal, Trabzonsporlu Erkan Zengin'in kız kardeşi Hülya Eda Zengin ile dünya evine girdi.

İSVEÇ'TE EVLENDİLER

Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusu Tarık Çamdal, Spor Toto Süper Lig'in tatile girmesinin ardından Trabzonsporlu Erkan Zengin'in kız kardeşi Hülya Eda Zengin'le İsveç'te hayatını birleştirdi.
ERKAN ZENGİN'İN MUTLULUĞU

Genç oyuncuyu bu mutlu gününde sevenleri yalnız bırakmazken Erkan Zengin, Tarık ile akraba olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.
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