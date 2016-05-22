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Tarihi Golün Sahibi Hakan Çalhanoğlu Konuştu

A Milli Takımımızın İngiltere ile yaptığı hazırlık maçında fileleri havalandırarak Türkiye’nin İngiltere’ye karşı ilk golünü atan Hakan Çalhanoğlu konuştu.

Tarihi Golün Sahibi Hakan Çalhanoğlu Konuştu

İngiltere'ye karşı Türk Milli Takımı'nın tarihindeki ilk golünü atan Hakan Çalhanoğlu, "Gol attığım için çok mutluyum, çok gurur verici bir olay. Bu gol ile tarihe geçtim." dedi.

Milli takımın İngiltere'ye 2-1 yenildiği özel karşılaşmadan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan 22 yaşındaki futbolcu, kendisinden önce Ozan Tufan'ın bir şans yakaladığını hatırlatarak, "Maalesef o değerlendiremedi. İkinci pozisyonda top bana geldi, ben de golü attım. Gol attığım için çok mutluyum, çok gurur verici bir olay. Bu gol ile tarihe geçtim. Takım olarak bugün çok iyi mücadele ettik, çok iyi oynadık." diye konuştu.

İngiltere ile Avrupa Şampiyonası öncesinde iyi bir provaya çıktıklarını kaydeden milli futbolcu, kalan sürede turnuva için önemli bir hazırlık dönemi geçireceklerini söyledi.

Uzun süre sonra ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını dile getiren yıldız futbolcu, "Olsun. Şimdi gelecek maçlara hazırlanmamız lazım. Onun dışında çok iyi bir iş çıkardık bugün." ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan, Selçuk İnan ve Oğuzhan Özyakup ile maçın ilerleyen dakikalarında iyi bir uyum yakaladıklarını aktaran Hakan, "Bizim oyunumuz zaten bu. Rakibi sinirlendirmek, psikolojisini bozmak. Ondan sonra kendi ataklarımızı değerlendirmek." şeklinde görüşlerini aktardı.

Hakan Çalhanoğlu, duran toplarla ilgili bir soruya, "Bugün hiç duran top yoktu. Bir tane vardı onda da Mehmet ağabey kafa vuruşunu yaptı ama maalesef gol olmadı. Daha çok duran top olursa bizim için daha etkili olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın şansını da değerlendiren Hakan Çalhanoğlu, şunları kaydetti:

"Gruptan çıkmak için ilk maçımızı kazanmamız gerek. Ben bunu arkadaşlarıma da söyledim, ilk maçı kazanırsak gruptan çıkmak için çok büyük şansımız olur. Bizim için ilk maç çok önemli. İlk maçı kazanırsak o motivasyonla diğer maçlarda da istediğimiz sonuçları alırız. O yüzden iyi hazırlanacağız. Fatih hocamız da zaten gerekeni yapıyor."

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