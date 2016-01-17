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Taraftarların kendi arasında Burak Yılmaz kavgası

Dün oynanan Sivasspor karşılaşmasında kaçırdığı pozisyonların ardından büyük protestoya maruz kalan Burak Yılmaz trübünleride etkiledi, taraftarlar arasında da kavga çıktı

Taraftarların kendi arasında Burak Yılmaz kavgası

 Galatasaray'ın Medicana Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında Burak Yılmaz, taraftarların tepkisini çekti.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Wesley Sneijder'e pasını atamayan Burak Yılmaz, taraftarların ıslıklarıyla karşı karşıya kaldı. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Burak Yılmaz müsait durumda Ernestas Setkus'a takılınca tribünlerden ıslık ve yuhalama sesleri oldukça yükseldi.



TARAFTARLARI ALKIŞLADI

Galatasaray taraftarının tepkisiyle karşılaşan Burak Yılmaz, bu harekete alkış yaparak cevap verdi.

TT Arena'da yaşanan bu gelişmenin ardından bazı taraftarlar tezahüratlarıyla Burak'a destek verirken, Sneijder de tribünlere "Destek verin" çağrısı yaptı.



TARAFTARLAR BİRBİRLERİYLE KAVGA ETTİ

Yaşanan bu olay sonrasında Burak Yılmaz'a tepki gösteren taraftarlarla, golcü isme destek verenler arasında kısa süreli kavga çıktı.

Öte yandan, Burak Yılmaz 87. dakikada penaltıdan attığı gol sonrasında tribünlere giderek formasındaki Galatasaray logosunu gösterdi.
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Burak Yılmaz
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