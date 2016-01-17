Taraftarların kendi arasında Burak Yılmaz kavgası

Galatasaray'ın Medicana Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında Burak Yılmaz, taraftarların tepkisini çekti.
Galatasaray'ın Medicana Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında Burak Yılmaz, taraftarların tepkisini çekti.
Dün oynanan Sivasspor karşılaşmasında kaçırdığı pozisyonların ardından büyük protestoya maruz kalan Burak Yılmaz trübünleride etkiledi, taraftarlar arasında da kavga çıktı
17 Ocak 2016 Pazar 11:00
Galatasaray'ın Medicana Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında Burak Yılmaz, taraftarların tepkisini çekti.