Taraftarın istifa çağrısına Mandıralı'dan net cevap

Beşiktaş maçında bordo-mavili taraftarlar, teknik direktör Hami Mandıralı'ya tepki gösterip "Hami istifa" şeklinde bağırırken, 47 yaşındaki teknik adamı istifaya davet ettiler.



Hami Mandıralı maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunarak, istifa çağrısı hakkında şunları kaydetti;

"Trabzonspor taraftarı her şeyi söyleyebilir. Şu an ekibimle istifa düşünmüyoruz. Yolumdan dönmeyeceğim. Sonuç olmayınca Türkiye'de hedeftekiler teknik adamlardır. Bugün de bana oldu."



Trabzonspor Teknik Direktörü Hamı Mandıralı, 2-0 yenildikleri Beşiktaş maçına ilişkin olarak, "60-70 dakikayı iyi oynayan bir takım en azından buradan beraberliği çıkarabilirdi" dedi.



Mandıralı, Beşiktaş maçının ardından düzenlediği basın toplantısında ise, karşılaşmanın büyük bölümünde iyi oynadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Beşiktaş karşısında 60-70 dakika sahada olan, oyuna tutunan, pozisyon arayan, zaman zaman pozisyon bulan bir Trabzonspor vardı. İlk yarı Yusuf golü atsa belki farklı bir şeyler olabilirdi. Daha dirençli olabilirdik. Son 20 dakika gol de gelince bireysel hatalardan yenilmemiz kaçınılmaz oldu. 60-70 dakikayı iyi oynayan bir takım en azından beraberliği buradan çıkarabilirdi. Futbolda kazanan haklıdır. Beşiktaş kazanarak yoluna devam ediyor. Biz de çalışmaya devam edeceğiz."



Beşiktaş’ı iyi analiz ettiklerini de vurgulayan Mandıralı, şunları söyledi:

“Ekip olarak Rize’ye gittik, Beşiktaş'ın maçını izledik. Analizcilerimiz de izledi. Oturduk ortak bir noktada buluştuk, Beşiktaş’tan nasıl puan alabiliriz, nasıl yenebiliriz diye. Aslında düşündüklerimizin çoğu 60-70 dakika sahada oldu, gerçekleşti. Coşkulu, heyecanlı bir Trabzonspor vardı ama daha sonra bireysel hatalardan dolayı goller yedik. Topu kaptırabilir oyuncu ama takip etmek zorunda. İki golde de maalesef kaptırdık ve takip etmedik, gol yedik. İkinci yarı Marin’i top tutsun, ara paslar atsın diye Cardozo’nun yanına biraz daha yaklaştırmak istedik. O da çok istediğimiz gibi olmadı. Sonra oyuncu değişiklikleri oldu. Giren oyuncu da çok katkı sağlamadı. Defans ve orta saha çok etkiliydi ama ofansif olarak çok yaratıcı ve üretken bir görüntü içinde olamadık. Onun sıkıntılarını yaşadık."